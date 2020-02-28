Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İdlib açıklaması

İdlib'de düzenlenen hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada Esed'den hesap sorulacağını ifade etti.

İşte İbrahim Kalın'ın mesajları:

Rejim unsurlarının alçak saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Askerimize yapılan bu hain saldırıya bu gece yarısından sabaha kadar en sert şekilde mukabele edilmiştir.

Hem İdlib hem de Suriye'nin farklı bölgelerinde 200'ü aşkın Rejim hedefi havadan ve karadan vurulmuştur. Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağından milletimizin şüphesi olmasın. Ordumuz eli kanlı Esed rejiminden mutlaka hesap soracaktır.

İdlib'te yaşanan kriz tüm sınırları aşmıştır. NATO başta olmak üzere uluslararası toplum İdlib ve Suriye'de yaşanan insani krize dur demeli ve ivedilikle somut adımlar atmalıdır.

