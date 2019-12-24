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Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.12.2019 18:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yılın son Kabine toplantısında açıklama yapıyor.

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

İdlib'de rejim ihlallerinin arttığını görüyoruz. Rusya tarafına sert bir mesaj gönderdik. Bugüne kadar bununla ilgili maalesef somut bir adım atılmadı. 24 saat içerisinde çatışmaların durdurulması, rejim saldırıların durdurulması konusunda bir çaba içinde olacaklarını heyetimize ilettiler. Süreci yakından takip ediyoruz. Bunun yeni bir ateşkes ile hayata geçirilmesini bekliyoruz. Aksi halde hem İdlib mutabakatı ihlal edilmiş olacak, hem Türkiye'ye dönük göç dalgası olacak. Siyasi süreci sabote edecek sonuçları olacaktır. Bunun altını çizmek istiyoruz. İdlib sorunu sadece Türkiye'nin sorunu değildir, uluslararası bir sorundur.

Burada Rus tarafının daha büyük bir sorumluluk sahibi olduğunu hatırlatmakta fayda görüyoruz.

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