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  4. Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2020 20:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

Moskova'ya giderken temel çerçevemiz İdlib mutabakatı çerçevesinde acilen bir ateşkesin imzalanmasıdır.

AYRINTILAR GELİYOR...

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

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