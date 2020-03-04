Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

\u0130\u015fte Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Kal\u0131n'\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131ndan sat\u0131r ba\u015flar\u0131:\nMoskova'ya giderken temel \u00e7er\u00e7evemiz \u0130dlib mutabakat\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde acilen bir ate\u015fkesin imzalanmas\u0131d\u0131r.\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130\u00d6ks\u00fcr\u00fck tarz\u0131n\u0131zdan hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 ke\u015ffedin! Ak\u015fam saatlerinde ba\u015fl\u0131yorsa...AK Parti'den CHP'li \u00d6zko\u00e7'a art arda sert tepkilerPlayStation 5'in \u00e7\u0131k\u0131\u015f tarihi ertelenebilir! Bak\u0131n neden...