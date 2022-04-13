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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığından açıklama: Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığından açıklama: Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik

13.04.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Yeni bir soğuk savaş dönemine girildiğini belirten Kalın, "Etkileri on yıllar sürecek" ifadesini kullandı.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığından açıklama: Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Ukrayna krizinin derinleşerek devam ettiğini belirterek, “Karşılıklı hatalar, yeni güç dengesi arayışları ve kısa vadeli çıkar hesapları, orta-uzun vadede büyük stratejik kayıplara ve insani dramlara neden olacak” dedi.

ibrahim kalın

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor. Karşılıklı hatalar, yeni güç dengesi arayışları ve kısa vadeli çıkar hesapları, orta-uzun vadede büyük stratejik kayıplara ve insani dramlara neden olacak. Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek. Gıda ve enerji güvenliğinden jeopolitik dinamiklere ve bölgesel ittifaklara kadar her alanda yeni dengeler kurulacak. Türkiye, bu kritik süreçte barış, istikrar, güvenlik ve adaleti tesis etmek için dengeli tutumunu koruyacak ve çok yönlü girişimlerini sürdürecek.”

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