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Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 15:53 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Edirne’nin Keşan ilçesi Cumhuriyet Savcısı M.A.A, “ByLock” kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock” kullandığı tespit edilen M.A.A., görevden uzaklaştırıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A.A., İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (İHA)

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Cumhuriyet Savcısı ByLock gözaltı Edirne Keşan FETÖ

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
yazik kim bilir hangi ip sinyaline yakalandi.. ah ah 2 sene olmuş adam bylock mu kullanacak hahaha evet darbeye inanan ahmaklari gorelim söyle gelin hele sovun adamin anasina haydi bilip bilmeden sövün
ne bylockmuş be
Savcı fetö cü hakim fetö cü polis, öğretmen, doktor ve hatta belediyenin maaş için hesap açtıran işci si bile fetö cü fakat bu fetö yü içimize sokan akp li ler pürrü kap he bu arada çaldıklarını an hiç bahsetmiyorum bir de ülkeyi Ne kadar güzel yönetiyoruz diye kasılmazlarmı neyse Allah büyük görecez insanların gözlerine baka baka yalan söyleyen elbette rabbim in adaleti ile er geç tanışacak hakkımı helal etmiyorum ve davacı ve şikayetçiyim
berat bylock kullanıyordu şimdi hazine bakanı ne iş adama göre muamele zındıkın damadı diyemi.zındıkta en büyük fetöçü idi
yok artık
Suçlu hakim savcılar alınıyor ya, varolsun devletimiz.
Hala mı çıkıyor baylook kullanıcıları. nasıl siber mit grubumuz var. yıllar sonra buluyorsan yuhhh derim..
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