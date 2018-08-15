Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock” kullandığı tespit edilen M.A.A., görevden uzaklaştırıldı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A.A., İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (İHA)
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