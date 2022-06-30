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  4. Son dakika! Cüneyt Arkın'a veda! Cüneyt Arkın cenaze töreni öncesi oğlu Murat Arkın gözyaşlarını tutamadı

Son dakika! Cüneyt Arkın'a veda! Cüneyt Arkın cenaze töreni öncesi oğlu Murat Arkın gözyaşlarını tutamadı

30.06.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... 85 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor. Taksim Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törenin ardından öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii’nde kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek olan Cüneyt Arkın'ın cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi’nden alındı. Arkın'ın oğlu Murat Arkın gözyaşlarına hakim olamadı.

Son dakika haberi.. Battal Gazi, Dünyayı Kurtadan Adam ve dahası Cüneyt Arkın bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Birçok unutulmaz filme imza atan Cüneyt Arkın'ı kaybettik. Usta oyuncu, salı günü evinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Ancak 85 yaşındaki sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor. Cüneyt Arkın’ın cenazesi eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır ve yakınları tarafından Zincirlikuyu Gasilhanesi’nden alındı.

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Arkın’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına kondu. Gözyaşlarını tutamayan Murat Arkın babasını tabutunu sevdi. Arkın’ın cenazesi eskort eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak tören için yola çıkarıldı.

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VASİYETİ MERAK EDİLDİ

Atlara olan düşkünlüğü bilinen Cüneyt Arkın, katıldığı bir programda vasiyetini açıklamıştı. Usta sanatçı, "Atım Hasretim'in yanına gömülmek istemiştim. Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum. Beni 'Anne babamın yanına gömün' dedim" şeklinde konuşmuştu.


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Cüneyt Arkın Murat Arkın
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