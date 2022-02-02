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Son dakika: Daha bir haftalık evliydiler küvette asitle yakıp öldürdü! Korkunç olayı görenlerin aklına Netflix'in o dizisi geldi

02.02.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Daha bir haftalık evliydiler, eşini asit dolu küvete atıp öldürmekle suçlanıyor! Profesyonel vücut geliştirme işiyle uğraşan Meraj Zafar, 19 yaşındaki kız arkadaşı Aminah Hyatt ile kısa süre önce evlendi. Mahkeme evlilik belgelerini paylaşmasa da ikilinin bir hafta önce dünya evine girdiği ifade ediliyor. Talihsiz kızın cesedinin de iki gün boyunca asidin içinde kaldığı tespit edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Daha bir haftalık evliydiler küvette asitle yakıp öldürdü! Korkunç olayı görenlerin aklına Netflix'in o dizisi geldi

Akıllara durgunluk veren olay Avustralya'nın başkenti Sidney'de yaşandı. Vücut geliştirme sporuyla uğraşan Meraj Zafar, 19 yaşındaki sevgilisi Aminah Hyatt'ı öldürmekle suçlanıyor. Hyatt'ın cesedi küvette asitler içinde bulundu. İkilinin bir hafta önce evlendiği belirtiliyor. Ortaya çıkan fotoğraf ise sır perdesini başka bir boyuta taşıdı.

MYNET/DIŞ HABER

Yaşananlar Netflix'in ünlü dizisi The Serpent'i hatırlattı. Zafar, Bangladeş'ten Avustralya'ya gelmiş ve 'romantizm' içinde haftalar içinde 19 yaşındaki Aminah Hyatt ile evlenmişti. Hyatt'ın etrafındakiler çok acele ettiği yönünde baskı yapsa da genç kız bunu kabul etmemişti.

YAŞANANLAR NETFLİX'İN ÜNLÜ DİZİSİ THE SERPENT'İ HATIRLATTI

The Serpent dizisinde acımasız katil Charles Sobhraj'ın gerçek hayat hikayesi anlatılıyor. Sobhraj da farklı kimliklere bürünüp insanların paralarını ve pasaportlarını çalıp onları ilaçla ve asitle öldürüyordu.

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AVUKATI PERİŞAN HALDE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Cinayetle yargılanan Zafar'ın avukatı Mohamad Sakr, Salı günü mahkemede müvekkilinin perişan bir halde olduğunu ifade etti.

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GENÇ KIZIN BABASI İSYAN ETTİ 'DOKTOR OLMAK İSTİYORDU'

Talihsiz kızın babası isyan ederek kızının herkese yardım etmek istediğini belirterek doktor olmanın hayallerini kurduğunu belirtti. Acılı baba 'Kızımı istiyorum' diye bağırarak katil zanlısına tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Avustralya
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