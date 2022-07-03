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Son dakika: Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

03.07.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki bir alışveriş merkezinde silah saldırı düzenlediği ve yaralıların olduğu bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi... Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlediği ve çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi.

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Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan Amager bölgesindeki Field’s adlı AVM’de silah saldırı düzenledi. Silah seslerinin duyulması üzerine müşteriler AVM’yi koşarak terk ederken, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

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ÇOK SAYIDA KİŞİ VURULDU

Polis tarafından yapılan açıklamada, silah saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu aktarılarak, ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Polis ayrıca, 1 kişinin olayla ilgili gözaltına alındığını ifade ederek, AVM’de bulunanlardan yerlerinde durmalarını ve polis yardımını beklemelerini tavsiye etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka silahlı saldırı
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