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Son Dakika: Danıştay, Andımız kararının gerekçesini açıkladı

10.06.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Danıştay, Andımız kararının gerekçesinde, "Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Danıştay, Andımız kararının gerekçesini açıkladı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 8'inci Dairesi’nin 'Öğrenci Andı'nı kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğini iptal eden kararını bozmuştu.

BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Öğrenci Andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır. Danıştay bu yanlıştan dönmeli, Türk milletinin tarihi hasletleriyle, çiğnetilmeyecek emanetleriyle oynamaya teşebbüsten vazgeçmelidir" demişti.

Son Dakika: Bahçeli'den Danıştay'a 'Öğrenci Andı' tepkisiSon Dakika: Bahçeli'den Danıştay'a 'Öğrenci Andı' tepkisi

DANIŞTAY'DAN AÇIKLAMA

Danıştay, aldığı kararın gerekçesini bugün açıkladı. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre gerekçede "Dava sadece andın okulup okutulmamasına dairdi. Dava konusu işlemde hukuka aykırılın bulunmuyor. Andın içeriği Anayasa ve yasalar aykırı değil. Öğrenci Andı halen eğitim materyali olarak kullanılıyor. Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor" ifadelerini kullandı.

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Danıştay Devlet Bahçeli

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