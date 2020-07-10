HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Danıştay'dan Ayasofya kararı! Bakanlar Kurulu'nun müze kararı iptal edildi

Son dakika: Danıştay'dan Ayasofya kararı! Bakanlar Kurulu'nun müze kararı iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 16:04 | Son Güncelleme

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştayın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi.

Son dakika: Danıştay'dan Ayasofya kararı! Bakanlar Kurulu'nun müze kararı iptal edildi

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştayda dava açtı.

Davayı duruşmalı inceleyen Daire, 2 Temmuz'daki duruşmada tarafları dinledi.

Duruşmanın ardından dosyayı inceleyen Danıştay 10. Daire kararını verdi.

Daire, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

ayasofya-

AYASOFYA İLE İLGİLİ YARGISAL SÜREÇ

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya için ilk olarak 2005'te Danıştay'a dava açmıştı. Dernek, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istemişti.

Danıştay 10. Dairesi, 24 Haziran 2005'te söz konusu Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurma istemini reddetmişti. Daire 2008'de ise Ayasofya Camisi'nin müze olarak kullanılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına işaret ederek, davayı reddetmişti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Dairenin bu kararını onamıştı. Dernek, 2016'da tekrar Danıştaya dava açmıştı.

Derneğin, Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvuru hakkında ise 2018'de karar verilmişti. Yüksek Mahkeme, Ayasofya'nın namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruyu, "incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez bulmuştu. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Otobüste isyan çıktı: Beğenmeyen biletini iade etsinOtobüste isyan çıktı: Beğenmeyen biletini iade etsin
Genelge yayımlandı! İşte tüm detaylarGenelge yayımlandı! İşte tüm detaylar

En Çok Okunan Haberler

Flaş karar! 1 Ağustos'tan itibaren yasak

Flaş karar! 1 Ağustos'tan itibaren yasak

Karantina bitti tatile koştu! Cesur pozlar

Karantina bitti tatile koştu! Cesur pozlar

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirlerinde güncelleme

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirlerinde güncelleme

Sevilen oyuncudan üzücü haber! Boşanıyor...

Sevilen oyuncudan üzücü haber! Boşanıyor...

Karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı! Doktor şoke oldu

Karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı! Doktor şoke oldu

İlginizi Çekebilir

627 emniyet müdürünün yerleri değişti

627 emniyet müdürünün yerleri değişti

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Başhekim yardımcısına saldırdılar! 'Ölüm raporunda neden Kovid-19 yazmıyor'

Başhekim yardımcısına saldırdılar! 'Ölüm raporunda neden Kovid-19 yazmıyor'

Sağlık Bakanlığı: Zorunlu olmadıkça gitmeyecekler

Sağlık Bakanlığı: Zorunlu olmadıkça gitmeyecekler

Diğer Haberler
İsmail Küçükkaya acı haberi duyurdu! İlber Ortaylı'nın annesi Şefika Ortaylı hayatını kaybetti

İlber Ortaylı'nın acı günü! Haberi İsmail Küçükkaya duyurdu

Konya'da silahlı kavga! 9 yaralı, 5 gözaltı var

Çarşı karıştı! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Kütahya Valiliği açıkladı! 14 gün süreyle yasaklandı

Valilik açıkladı! 14 gün süreyle yasaklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden atamalara ilişkin açıklama

Emniyet'ten atamalarla ilgili açıklama

Otobüste koltuk tartışması: Beğenmeyen biletini iade etsin

Otobüste isyan çıktı: Beğenmeyen biletini iade etsin

Yer: İstanbul! Kurbanlık tosun ortalığı birbirine kattı

Yer: İstanbul! Kurbanlık tosun ortalığı birbirine kattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.