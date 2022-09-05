Son Dakika: Dar gelirlilerin borçları silinecek mi? Milyonların gözü kritik Kabine toplantısında alınan kararlarda! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Türkiye’de gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan ve 19.30'da başlayan kritik Kabine toplantısının ardından alınan kararlara çevrilmişti. Toplantıda dar gelirli vatandaşların elini rahatlatacak önlemlerin masaya yatırılması beklenirken atılacak adımlar kapsamında borçların silinmesi ve TOKİ eliyle vatandaşın kira öder gibi ucuza ev alabileceği formüller değerlendirilecekti. Birbirinden önemli konuların ele alındığı ve 2 saat süren kritik Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçerek alınan kararlara ilişkin açıklama yapıyor. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bir kez daha son dönemde ülkemize yönelik tacizlerini ve terbiyesizliklerini artıran Yunanistan'la ilgili şunu hatırlatmak istiyorum, Yunanistan ne askeri, ne siyasi ne de ekonomik olarak bizim dengimiz olmadığı gibi, muhatabımız da değildir.

Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada artan gücü, etkisi ve sorumlulukları, bize ilişkilerimizi çeşitlendirmemiz, fırsatları değerlendirmemiz gerektiğini söylüyor. Türkiye, güçlü olmak, gücü sürekli artırmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde ülkemizi felaketlerin içine sürüklemek isteyenlere fırsat vermiş oluruz. Herkesin de bu anlayışla hareket etmesini bekliyoruz.

Geçtiğimiz hafta açıklanan büyüme rakamları Türk ekonomisinin yükselişine devam ettiğini göstermiştir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazlayla büyüme esasına dayanan Türkiye Ekonomi Programına uygun devam ettiğimizin işaretidir. Salgın döneminde herkes içine kapanırken, biz yaptıklarımızla ne kadar doğru bir karar verdiğimizi kimse inkar edemiyor. Büyüme oranımızla hem OECD hem de G20 içerisinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke konumundayız.

Turizmde de hedeflerin üzerinde bir gerçekleşmeye doğru gidiyoruz. Boş yer bulmanın neredeyse imkansız olduğu bir sezon geçiriyoruz.

Enerji dahil cari fazla vermek için çalışmalarımızı artan bir hızla sürdürüyoruz. Bu sorunun da üstesinden geleceğimize inanıyorum. Ülkemizin enerji ihtiyacını yerli, milli, sürdürülebilir kaynaklardan teminine yönelik projeleri hayata geçiriyoruz. İstihdamda net 5 milyon kişilik artış, hedeflerimize ulaştığımızın ispatıdır.

Türk parasına güvenme ve sahip çıkma çağrımız karşılık bulmuştur. Borsamızın sürekli rekorlar kırması da güvenin göstergesidir. Enflasyon en ciddi sorunumuz olmayı sürdürüyor. Türkiye olarak yılbaşından sonra enflasyonun hızlı bir şekilde inişine şahitlik edeceğiz. Önce 40'lı, ardından 30'lu, yıl sonuna doğru 20'li rakamlardaki enflasyonla ülkemizi bu tehdidin gölgesinden çıkarmayı planlıyoruz. Bu süreçte refah kaybı yaşayan dar gelirli vatandaşlara yönelik destekleyici çalışmalara devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanlığının koordinasyonunda hazırlanan orta vadeli program 2023-2025 yılları arasındaki çalışmalarımızın rehberi olacaktır. Milli gelirimizi 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Ne seçim sürecinin ne de herhangi bir iç ve dış gelişmenin bu program ve bütçe dengelerini bozmasına izin vermeyeceğiz. Orta vadeli programın hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye dünyanın neresinde olursa olsun mazlum ve mağdur durumda olan herkesle dayanışma içinde bir sorumluluk olarak görmektedir. Milli gelirine kıyasla dünyanın en çok insani kalkınma yapan ülkesi haline geldik.

