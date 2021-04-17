SON DAKİKA: Datça'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu! Datça depremi son durum!

Datça'da yaşanan depremin ardından vatandaşlar, Datça depreminin büyüklüğünü araştırmaya başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 20.8 sularında gerçekleşen deprem hakkında bilgiye yer verildi. İşte, Datça depremi son durum!

DATÇA DEPREMİ SON DURUM

AFAD resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde, saat 20.08'de, 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deniz yüzeyinin 7,32 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 29,67 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter hesabındaki paylaşımında, saat 20.08'de Ege Denizi'nde Datça açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremi hakkında, "Valiliğimizden ve AFAD'dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir." notunu düştü.

