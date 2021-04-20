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  4. Son dakika: Datça'da deprem | İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika: Datça'da deprem | İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

20.04.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Datça ilçesinde 20 Nisan sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın açıkladığı son depremler listesine göre depremin saati 08:09 olarak açıklandı. Muğla Datça’da gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.4 olarak kaydedilirken, derinliği 7.1 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan bir diğer deprem ise Oniki Adalar’da gerçekleşti. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Son dakika: Datça'da deprem | İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

20 Nisan sabah saatlerinde Muğla’nın Datça ilçesinde gerçekleşen deprem birçok kişiyi korkuttu. Büyüklüğü AFAD son depremler listesinde 4.4 olarak açıklanan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Bir süredir sık sık sallanan Akdeniz ve Ege bölgesinde yaşanan bu deprem, Datça sakinlerinde paniğe sebep oldu. Kandilli Rasathanesi’nin açıkladığı listeye göre ise depremin merkezi Oniki Adalar olarak açıklandı.

DATÇA’DA DEPREM

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler arasında en dikkat çekeni 20 Nisan sabah saatlerinde gerçekleşen Datça merkezli deprem oldu. Depremin merkezi AFAD listesinde Muğla Datça merkezli olarak açıklanırken, Kandilli Rasathanesi’nin listesinde merkezi Oniki Adalar olarak kaydedildi. Datça’da gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.5 olarak kaydedilirken, derinliği ise 8.3 olarak açıklandı.

Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Akdeniz ve Ege kıyılarında, düşük şiddetli depremler ise halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi Muğla

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