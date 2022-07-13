SON DAKİKA | Datça'da orman yangını! Tahliye kararı alındı, binlerce tatilci eşyalarını alarak bölgeden ayrılıyor

Son dakika haberine göre Datça'ya bağlı Mesudiye mahallesinde öğlen saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Alevlere karadan ve havadan müdahale sürerken, bir ev otelin alevler içinde kaldığı, bölgenin de tahliye edildiği öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Datça'daki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, Muğla Valiliği'nin talebi üzerine yangını söndürmeye destek için harekete geçildiğini aktardı. İşte korkutan yangına ilişkin tüm gelişmeler...

Yangın, Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE HIZLA YAYILDI

Rüzgarın da etkisi ile yangın etkisini artırdı. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

20 EV TAHLİYE EDİLDİ

Yangın bölgesinden gelen son bilgilere göre bazı evler alevlerden zarar gördü. Yangının etkilediği yerleşim yerlerindeki 20 ev tahliye edilirken, dumandan etkilenen 4 orman işçisi ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi.

TATİLCİLER HAYITBÜKÜ'NÜ BOŞALTIYOR

Muğla'nın Datça ilçesinde, alevlerin Kabaklarlı Plajı'na kadar ilerlemesi üzerine jandarma bölgede tahliye kararı aldı. Jandarma, tedbir amacıyla Hayıtbükü ve Kabaklarlı çevresindeki konaklama tesisi ve evlerde kalan tatilcilerden bölgeyi boşaltmaları istedi. Bunun üzerine yanlarına özel ve değerli eşyalarını alan tatilciler, kendi araçlarıyla bölgeden ayrılmaya başladı. Bölgeyi terk eden yaklaşık 2 bin kişi Palamutbükü'ne yönlendirildi. Datça Kaymakamı Mesut Çoban, tatilcilerin bölgeden ayrılmaya başladığını belirterek, "İşletme sahipleri ise kendi istekleriyle kalmayı tercih etti" dedi.

BAKAN YANIK'TAN DESTEK AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yangında tahliye edilenler için, "Muğla, Datça’da bugün başlayan yangında ekipler sahada yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın sebebiyle tahliye edilen hanelere 3.000 TL nakdi destek ödemelerini başlattık. Bölgedeki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Datça Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500.000 TL kaynak gönderiyoruz." açıklamasını yaptı.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yangın, Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın da etkisi ile yangın etkisini arttırdı. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı. Yangına çok sayıda kara ve hava gücü sevk edilirken; alevlere 18 helikopter ve 7 uçak ile havadan, onlarca arazöz ve orman işçisi ise karadan müdahalede bulunuyor.

MARMARİS-DATÇA YOLU KAPATILDI

Havadan ve karadan yapılan müdahaleler devam ederken, yangın nedeniyle Marmaris-Datça karayolu trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri yolu trafiğe kapatarak sadece görevli araçların geçişine izin veriyor.

"İLK MÜDAHALE 14 DAKİKADA YAPILDI"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tiryaki, sosyal medya hesabından Datça’nın Mesudiye Mahallesi’nde çıkan orman yangınına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Datça Mesudiye’de 12.21’de çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi 12.35’te yaptık. 7 uçak, 14 helikopter, 75’i arazöz toplam 96 iş makinesi, 400 personelimizle yangını söndürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ormanın kahramanları yeşil vatanımızı korumak için mücadele ediyor.”

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yangınla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Muğla Valiliğinin talebi üzerine Datça’da meydana gelen yangını söndürme çalışmalarına destek için Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdan personelin yanı sıra arazöz, dozer, su tankeri gibi yangın söndürme ve arazi araçları görevlendirilmiştir."

BAKAN KİRİŞCİ HAVADAN İNCELEMELERDE BULUNDU

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'nın Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisinde saat 12.21'de başlayan orman yangınını yakından takip etmek için 18.15'te bölgeye ulaştı. Bakan Kirişci yaptığı açıklamada, “Teknolojimiz en üst seviyede. Kullandığımız yapay zeka, yazılımlarımız, donanımlarımız. Biz Marmaris’te daha beterini gördük, burada içimiz daha rahat. Burada son durumla ilgili bilgi alacağız. Bir de gece kullanılabilen helikopterleri de ilk defa burada denemiş olacağız. Bunların sağlıklı çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. İlk defa burada deneyeceğiz” dedi.

Daha sonra Bakan Kirişci, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Muğla Valisi Orhan Tavlı ile bölgedeki yangınla mücadeleyi havandan inceledi.





