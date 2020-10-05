HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika DEAŞ'a yönelik MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon

Son dakika DEAŞ'a yönelik MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 09:49 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda 24'ü Irak, 1 Finlandiya uyruklu 25 şüpheli yakalandı.

Son dakika DEAŞ'a yönelik MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile MİT Bölge Başkanlığı'nca koordineli olarak yapılan uluslararası risk analiz çalışmaları sonucu terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına, Suriye'de örgüt içinde bulunduklarına dair haklarında istihbari bilgiler elde edilen 29 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Sabah erken saatlerde yapılan operasyonda 24'ü Irak, 1'i Finlandiya uyruklu olmak üzere toplam 25 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira' Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira'
Adana'da şoke eden görüntü! Kimseye aldırmadılarAdana'da şoke eden görüntü! Kimseye aldırmadılar
PTT KEP nedir? PTT KEP adresi nasıl alınır?PTT KEP nedir? PTT KEP adresi nasıl alınır?
En Çok Okunan Haberler
Köpeklerin bulduğu kafatası olayında yeni gelişme
Köpeklerin bulduğu kafatası olayında yeni gelişme
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
SON DAKİKA! Fatih Terim maçı terk etti!
SON DAKİKA! Fatih Terim maçı terk etti!
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit düştü
İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit düştü
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
'Yasak aşk' iddiası! Eşini pompalı tüfekle öldürdü
'Yasak aşk' iddiası! Eşini pompalı tüfekle öldürdü
Diğer Haberler
Kadir Şeker'in savcılık ifadesinin detayları ortaya çıktı
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Adana'da şoke eden görüntü! Kimseye aldırmadılar
Adana'da şoke eden görüntü! Kimseye aldırmadılar
AK Parti'den Macron'a sert tepki: Provokasyondur
AK Parti'den Macron'a sert tepki: Provokasyondur
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (5 Ekim İstanbul'da hava durumu)
Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Otomobil, boş araziye uçtu! Yarış mı yapıyorlardı
Otomobil, boş araziye uçtu! Bırakıp kaçtılar
Balıkçıların korkulu rüyası, turistlerin gözdesi: Mavi yengeç
Balıkçıların korkulu rüyası, turistlerin gözdesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.