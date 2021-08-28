Son Dakika: DEAŞ Horasan'ın 2 üst düzey ismi öldürüldü

Pentagon, DEA\u015e Horasan'\u0131n 2 \u00fcst d\u00fczey isminin \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klad\u0131. Sald\u0131r\u0131da bir ter\u00f6rist de yaraland\u0131.\nPentagon ayr\u0131ca, ABD askerinin havaliman\u0131ndan \u00e7ekilmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 da a\u00e7\u0131klad\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...\n\n Kabil'deki sald\u0131r\u0131y\u0131 \u00fcstlenmi\u015flerdi! ABD duyurdu: DEA\u015e\/Horasan'\u0131n eleba\u015f\u0131na hava sald\u0131r\u0131s\u0131 d\u00fczenledik\n
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