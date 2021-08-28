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  4. Son Dakika: DEAŞ Horasan'ın 2 üst düzey ismi öldürüldü

Son Dakika: DEAŞ Horasan'ın 2 üst düzey ismi öldürüldü

28.08.2021 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Hava saldırısında DEAŞ Horasan'ın 2 üst düzey ismi öldürüldü." denildi.

Son Dakika: DEAŞ Horasan'ın 2 üst düzey ismi öldürüldü

Pentagon, DEAŞ Horasan'ın 2 üst düzey isminin öldürüldüğünü açıkladı. Saldırıda bir terörist de yaralandı.

Pentagon ayrıca, ABD askerinin havalimanından çekilmeye başladığını da açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ
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