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  4. Son dakika | DEAŞ'ın finansörleri için İzmir dahil 32 ilde düğmeye basıldı! Onlarca şüpheli yakalandı

Son dakika | DEAŞ'ın finansörleri için İzmir dahil 32 ilde düğmeye basıldı! Onlarca şüpheli yakalandı

03.12.2024 09:11
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Son dakika haberi: DEAŞ'ın finansmanına yönelik soruşturmayla 32 ilde düğmeye basıldı. 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonlar düzenlendi, 77 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika | DEAŞ'ın finansörleri için İzmir dahil 32 ilde düğmeye basıldı! Onlarca şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ'ın finansmanına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli Konya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Tekirdağ, Adana, Adıyaman, Yozgat, Şanlıurfa, Bursa, Kahramanmaraş, Van, Kocaeli, Bingöl, Ağrı, Yalova, Kayseri, Muş, Şırnak, Siirt, Çankırı, Aksaray, Diyarbakır, Antalya, Samsun, Sakarya, Malatya, Hakkari, Hatay, Mersin ve Isparta'da eş zamanlı düzenlenen operasyon 77 şüpheli yakalandı.

Zanlılardan 8'inin yurt dışında olduğu, 29'unu yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yapılan aralamalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
DEAŞ
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