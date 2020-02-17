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  4. Son dakika: DEAŞ'ın infazcısı Abu Taki Al Shamy İnegöl'de yakalandı!

Son dakika: DEAŞ'ın infazcısı Abu Taki Al Shamy İnegöl'de yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 17:20 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'ın komutanı Y.A.A. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Y.A.A.'nın bir doğalgaz servisinde çalıştığı öğrenildi.

Son dakika: DEAŞ'ın infazcısı Abu Taki Al Shamy İnegöl'de yakalandı!

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Terörle Mücadele Ekipleri tarafından yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ’ın sözde komutanı Abu Taki Al Shamy kod adlı Suriye uyruklu Y.A.A. (50) gözaltına alındı.

DEAŞ ADINA İNFAZ GERÇEKLEŞTİRİYORDU

Suriye Deyr Zor El-Meadin ve Bukemal bölgelerinde sözde ‘komutan’ olarak faaliyet gösterdiği öğrenilen şüphelinin, DEAŞ adına infaz gerçekleştirdiği ve bu kanlı eylemleri sosyal medya üzerinden yayınladığı öğrenildi.

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İnegöl ilçesinde yakalanan Y.A.A.'nın bir doğalgaz servisinde çalıştığı öğrenildi.

Y.A.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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DEAŞ inegöl Bursa Abu Taki Al Shamy

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