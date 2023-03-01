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  4. Son dakika: DEAŞ'ın kilit isimlerinden! Terörist Abu Huzeyfe, İstanbul'da MİT ve emniyet ekiplerinin operasyonuyla yakalandı

Son dakika: DEAŞ'ın kilit isimlerinden! Terörist Abu Huzeyfe, İstanbul'da MİT ve emniyet ekiplerinin operasyonuyla yakalandı

01.03.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MİT ve emniyet ekipleri İstanbul'da düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın kilit isimlerinden olan Abu Huzeyfe kod adlı teröristi yakaladı. Terörist Abu Huzeyfe'nin örgüt adına sözde kadılık görevi yürüttüğü öğrenildi.

Son dakika haberi: Terörle mücadelede kritik bir gelişme yaşandı! MİT ve emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla terör örgütü DEAŞ'a bir darbe daha vuruldu. İstanbul’da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ’ın kilit isimlerinden, örgüt adına 2014-2018 yılları arasında Telabyad, Münbiç ve Rakka’da sözde kadılık görevi yürüten Abu Huzeyfe kod adlı terörist yakalandı. Örgüt sorumlusu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İSTİHBARAT GELDİ

Güvenlik ve istihbarat kaynaklarına dayanan bilgilere göre, radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen çalışmalarda, örgütte üst düzey görevlerde bulunduğu belirtilen ve DEAŞ saflarında 2014-2018 yılları arasında Telabyad, Münbiç ve Rakka’da sözde ‘kadılık’ görevi yürüten “Abu Huzeyfe” kod adlı Tunus uyruklu Mourad Boudhıafı/Bcdhiafi adlı 36 yaşındaki teröristin İstanbul’a geldiği istihbaratı elde edildi.

SAKLANDIĞI YER VE TEMASLARI BELİRLENDİ

Suriye’den itibaren MİT’in sahadaki istihbarat unsurları tarafından sıkı takibe alınan Tunuslu teröristin İstanbul’da gizlendiği yer ve irtibat kurduğu kişiler tek tek belirlendi. Elde edilen tüm bilgi ve belgeler MİT tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekiplerine aktarıldı. Alınan istihbaratı değerlendiren TEM ekipleri, 24 Şubat’ta Tunuslu teröristin saklandığı adrese operasyon düzenledi.

SURİYE VE TÜRKİYE İRTİBATLARI DEŞİFRE EDİLDİ

Baskında, Suriye’de DEAŞ saflarında kilit rol oynayan ve örgüt içerisinde 2014-2018 yılları arasında Telabyad, Münbiç ve Rakka’da sözde ‘kadılık‘ görevi yürüten, örgütte üst düzey görevlerde bulunan ‘Abu Huzeyfe’ kod Tunus kökenli Mourad Boudhıafı/Bcdhiafi‘yi yakalayarak gözaltına aldı.

Örgütün Suriye kolunu yönetenlerle irtibatı devam edebin 1987 doğumlu hücre sorumlusu, Terörle Mücadele Şubesinde çok yönlü olarak sorguya alındı, Suriye ve Türkiye’deki irtibatları deşifre edildi.

Yapılan sorgunun ardından Tunus kökenli terörist, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

DEAŞ’lı terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

(İHA)

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