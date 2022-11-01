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  4. SON DAKİKA | DEAŞ’ın sözde istihbaratçısı Adana’da yakalandı

SON DAKİKA | DEAŞ’ın sözde istihbaratçısı Adana’da yakalandı

01.11.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT’in verdiği bilgi doğrultusunda terör örgütü DEAŞ’ın sözde istihbaratçısı M.S.'yi (25) yakaladı.

SON DAKİKA | DEAŞ’ın sözde istihbaratçısı Adana’da yakalandı

Son dakika haberine göre Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri, daha önce Suriye’de terör örgütü DEAŞ saflarında faaliyet gösteren M.S.’nin (25), yasa dışı yoldan ülkeye girdiğini tespit etti. TEM ekipleri, M.S.’yi Yüreğir ilçesinde saklandığı adrese düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelinin, örgütün kamplarında eğitim aldıktan sonra sözde ‘istihbaratçı’ olarak görev yaptığı tespit edildi.

Öte yandan M.S.’nin bir kardeşinin, DEAŞ’a katılan militanlara ideolojik eğitim verdiği, önceki yıllarda YPG ile girdiği çatışmada öldüğü belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana DEAŞ MİT

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