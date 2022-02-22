Son dakika: Dedektif gibi iz süren anne, çocuğunu taciz eden sapığı ortaya çıkardı! Kameradaki kişiyi görünce şoke oldu

Son dakika: İğrenç olay İzmir'de meydana geldi. Menderes ilçesinde yaşayan ev hanımı Sevilay B., kızı Z.'yi iki aydır sosyal medya üzerinden taciz eden biri olduğunu öğrendi. Küçük kızdan çıplak fotoğraflarını çekip göndermesini isteyen sapık, mesajları engellendikçe sahte hesap açıp tacize devam etti.

"SENİ HER GÜN GÖRÜYORUM"

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; tacizci, 14 yaşındaki kızdan çıplak fotoğraflar istedi. Tacizcinin 'seni her gün görüyorum' deyip, küçük kızın nerelere gittiğini de söylemesi üzerine anne Sevilay B. iyice paniğe kapıldı.

DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRÜP, PLAN YAPTI

Tacizcinin yakınlarda biri olduğunu tahmin eden anne dedektif gibi iz sürüp, plan yaptı.

SAPIK KAMERAYA YAKALANDI

Kızıymış gibi tacizciyle yazışan Sevilay B. 50 lira karşılığında çıplak fotoğraflarını göndereceğini söyledi ve parayı yakınındaki markete bırakmasını istedi.

Markete giden şüpheli, 50 lirayı denildiği gibi bıraktı. Bu sırada güvenlik kameraları ise şüpheliyi kaydetti.

Ses kaydı da kameralar tarafından alınan ve tedirgin tavırlar sergileyen şüphelinin market sahibine, "Bir kız çocuğu bu parayı gelip alacak" dediği duyulurken, market sahibinin, 'Senin çocuklar mı alacak?' şeklinde sorusuna, 'Yok başka. Benim çocuklar değil. Biraz sonra gelip alacak. Tamam' diye yanıt verdiği görüldü.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEN ANNE ŞOK GEÇİRDİ, TACİZCİ KARŞI KOMŞUSU ÇIKTI

Ardından markete giderek görüntüleri izleyen Sevilay B. büyük bir şok yaşadı. Görüntülerdeki tacizcinin, evli, bir kız ve bir erkek çocuğu babası karşı komşuları 32 yaşındaki mermer ustası Ali D. olduğunu gördü.

Sevilay B. o an öfkeyle karşı komşusunun evine giderek durumu eşine anlattı. Ali D.'nin eşi de büyük bir şaşkınlık yaşadı. Güvenlik kamera kayıtları ile mesajlaşmaların ekran görüntülerini alan Sevilay B. durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan Ali D.'yi her yerde arıyor.

ANNE-KIZ KORUMA ALTINA ALINDI

Anne Sevilay B. ile kızı Z.B, olaydan sonra savcılık tarafından bir ay süreyle koruma altına alındı.

Sevilay B., "Ne yaptıysak tacizciye engel olamadık. Engelledikçe yeni sahte hesaplar açıp kızımı taciz etmeyi sürdürdü. Ayrıca bu şüpheli her gün kızımı gördüğünü söyledi. Bu beni daha çok tedirgin etti. Bu yüzden engellemek yerine bu kişiyi nasıl yakalayabilirim derdine düştüm. Böyle bir plan hazırladım. Kızımmış gibi bu sapık ile konuştum. Markete para bırakınca kimliği deşifre oldu. Kamera kayıtlarında sapığın görüntüsü ve ses kaydı da var. İnstagram'da da ses kaydı var. Tüm bu delilleri emniyete teslim ettim. Şu an bu kişi hala yakalanamadı. Kızımın başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Kızımı sokağa bile çıkartamıyorum. Kızımı rahatsız eden sapığın evli iki çocuk babası karşı komşumuz çıkması beni çok şaşırttı. Bir an önce yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.



