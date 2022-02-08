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  4. Son dakika: Defalarca ateş etti... Miras kavgası kanlı bitti

Son dakika: Defalarca ateş etti... Miras kavgası kanlı bitti

08.02.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul Silivri'de aralarında miras anlaşmazlığı bulunduğu öne sürülen ağabey, kardeşini ve onun eşini silahla vurarak öldürdü. Şüpheli ağabey, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Son dakika: Defalarca ateş etti... Miras kavgası kanlı bitti

Son dakika... İstanbul'un Silivri ilçesinde, iddialara göre kardeşiyle miras anlaşmazlığı yaşayan bir kişi, silahla kardeşini ve onun eşini vurdu. Ağır yaralanan karı-koca olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay saat 16.00 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. Kardeşiyle miras yüzünden husumetli olan bir kişi, akşam saatlerinde kardeşine ait eve geldi. İki kardeş evde yeniden tartışmaya başladı.

Silivri'de miras kavgasında kan aktı: 2 ölü - Genel - İstanbul -

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Ağabey, silahını çıkartarak kavga ettiği kardeşine ve onun eşine ateş etmeye başladı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan karı koca, ağır yaralandı. Sesleri duyan mahalleli, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Silivri'de miras kavgasında kan aktı: 2 ölü - Genel - İstanbul -

Şüpheli ağabey, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri ilk incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor. (DHA)

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Silivri
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