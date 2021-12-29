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  4. SON DAKİKA | Dehşeti yaşamıştı! Minik Asiye Ateş'ten haber var (Asiye Ateş'in sağlık durumu nasıl?)

SON DAKİKA | Dehşeti yaşamıştı! Minik Asiye Ateş'ten haber var (Asiye Ateş'in sağlık durumu nasıl?)

29.12.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Gaziantep'te köpeklerin saldırısına uğradıktan sonra Antalya'daki Akdeniz Üniversitesine sevk edilen ve geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakınma alınan Asiye Ateş'in normal servise alındığı, sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. İşte Asiye Ateş ile ilgili son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Dehşeti yaşamıştı! Minik Asiye Ateş'ten haber var (Asiye Ateş'in sağlık durumu nasıl?)

Son dakika haberi: Pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan Asiye Ateş'ten haber var. Antalya'daki Akdeniz Üniversitesinde geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Asiye Ateş'in normal servise alındığı ve sağlığının iyiye gittiği belirtildi. İşte Asiye Ateş ile ilgili son dakika haberinin detayları...

ASİYE ATEŞ'İN OPERASYONU 4 SAAT SÜRDÜ

Gaziantep’te, 22 Aralık günü, oturdukları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde pazar günü 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı. Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği minik Asiye, çocuk yoğun bakım servisine alındı. Operasyonun 50'nci saatinde Asiye'nin uyandırılma süreci başladı. Vücudundaki enfeksiyon oranı düşen Asiye'nin durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Asiye Ateş’in yaşadığı pitbull saldırısında fotoğraf detayı! Bu pozları ele verdi…Asiye Ateş’in yaşadığı pitbull saldırısında fotoğraf detayı! Bu pozları ele verdi…

ASİYE ATEŞ SERVİSE ALINDI

Dün akşam saatlerinde tamamen uyandırılan Asiye Ateş, kendisiyle ilgilenen hemşirenin elini sıkarak bir şeyler mırıldandı. Bilinci yerinde olan küçük asiye, yoğun bakımdaki cihaz desteğinden de ayrılarak servise alındı.

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AK PARTİLİ KÖSE VE ÇELİK'TEN ASİYE ATEŞ'E ZİYARET

AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş'in yakından ilgilendiği Asiye'yi ziyaret için gece saatlerinde hastaneye gitti. Asiye'nin durumu hakkında bilgi alan milletvekilleri, aileye bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Çelik ve Köse ziyaretlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Asiye'nin yatağında yüzünde sargılarla yattığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Gaziantep
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