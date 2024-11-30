Son dakika | DEM Parti'nin Tunceli Belediyesi eş başkanı gözaltına alındı

Tunceli Belediye Başkanı Birsen Orhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını bildirdi.
Orhan, paylaşımında Pertek Emniyeti tarafından gözaltına alındığını açıkladı.
Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandığı bildirilmişti. Karara göre DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ ve Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar tutuklandı.