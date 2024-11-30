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  4. Son dakika | DEM Parti'nin Tunceli Belediyesi eş başkanı gözaltına alındı

Son dakika | DEM Parti'nin Tunceli Belediyesi eş başkanı gözaltına alındı

30.11.2024 10:24
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Son dakika haberi: DEM Partili Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan gözaltına alındığını duyurdu. Bu arada DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ ve Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar’ın da aralarında olduğu 9 kişi tutuklandı.

Son dakika | DEM Parti'nin Tunceli Belediyesi eş başkanı gözaltına alındı

Tunceli Belediye Başkanı Birsen Orhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını bildirdi.

Orhan, paylaşımında Pertek Emniyeti tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

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TUNCELİ VE OVACIK BELEDİYELERİNE KAYYUM ATANMIŞTI

Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandığı bildirilmişti. Karara göre DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

DEM PARTİLİ İKİ İSİM TUTUKLANDI

Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ ve Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar tutuklandı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Tunceli DEM Parti
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