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  4. SON DAKİKA | DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında soruşturma

SON DAKİKA | DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında soruşturma

13.05.2024 13:28
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Son dakika haberi: DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında ‘Terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Konak, ifadeye çağrıldı.

SON DAKİKA | DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında soruşturma

Son dakika: DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi yaptığı bazı konuşmalarda ‘Terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılarak ifadeye çağrıldı.

HFGGF

CEVDET KONAK KİMDİR?

Cevdet Konak, 1961 yılında Tunceli’nin Hozat ilçesi Ağzunik köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Hozat ilçesinde tamamlayan Konak, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi.Tunceli’nin Hozat ilçesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan Konak, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli soruşturma son dakika DEM Parti
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