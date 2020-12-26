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  4. Son dakika! Demirtaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Son dakika! Demirtaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

26.12.2020 16:34 | Son Güncelleme:
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Son dakika! Demirtaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen Kobani eylemlerine ilişkin soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz sulh ceza hakimliğince reddedildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararını gerekçe göstererek Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan müvekkillerinin tahliyesi için başvuruda bulundu.

Başvuruyu değerlendiren Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin hukuki durumunda bir değişiklik bulunmadığına kanaat getirerek tahliye talebini reddetti ve Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmetti.

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Mahkeme kararında, şüphelinin müdafilerinin tahliye talepli dilekçenin ekine AİHM'nin 22.12.2020 tarihli kararının İngilizce suretini koydukları belirtilerek, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca mezkur kararın Türkçe tercümesinin dosyaya gönderilmesi için Adalet Bakanlığı'na müzekkere yazılmış olup henüz cevabın gelmediği anlaşılmıştır. Şüpheli müdafileri tarafından ekte sunulan kararın tercüme metninin bulunmadığı, bu haliyle AİHM'nin kararının hangi başvuruya istinaden hangi suçlara yönelik, hangi kapsamda olduğu bilinemediğinden söz konusu kararın hukuken denetime elverişli olmadığı anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

(AA)

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