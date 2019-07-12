Son dakika! Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti! Dengir Mir Mehmet Fırat kimdir?

DENGİR MİR MEHMET FIRAT KİMDİR? Dengir Mir Mehmet Fırat (d. 8 Ağustos 1943, Kâhta), avukat, çiftçi, ihracatçı ve siyasetçidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 21., 22., 23. ve 25. dönem milletvekili olan Fırat, Adalet ve Kalkınma Partisi eski genel başkan yardımcısı ve kurucularındandır. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri sonucu HDP Mersin milletvekili seçilmiştir.

HDP İstanbul İl Örgütü, partinin eski Mersin milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın bu sabaha karşı hayatını kaybettiğini duyurdu. Örgütün resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada "Önceki dönem Mersin milletvekilimizden Dengir Mir Mehmet Fırat, bu sabaha karşı Ankara Bayındır Hastahanesinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 21., 22. ve 23. dönem milletvekili olan Fırat, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski genel başkan yardımcısıdır.Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Çiftçilik, Serbest Avukatlık, İhracatçılık, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı, XXI. Dönem Adıyaman, XXII. Dönem Mersin, XXIII. Dönem Adana Milletvekilidir. Evli ve 2 Çocuk babasıdır.Dedesi Hacı Bedir Fırat Ağa I. ve II. dönem Malatya, III. dönem Kars milletvekilidir. Amcası Hüseyin Fehmi Fırat üç dönem milletvekilliği ve Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği yapmıştır. Dayısı M. Sırrı Turanlı 1957-1960 yıllarında Adıyaman senatörlüğü yapmıştır. Diğer dayısı Ali Avni Turanlı da 1963-1973 dönemi Adıyaman milletvekilliği yapmıştır.

2000 yılında Fazilet Partisi'nden Cumhurbaşkanlığı'na aday oldu.The New York Times'da yer alan "Atatürk devrimleri toplumda travma yarattı, dini yaşama biçimleri bir gecede ortadan kaldırıldı" şeklindeki sözlerinden dolayı büyük tepki topladı.

Dengir ismi Farsça ve Kürtçe'de "büyük ses"; Mîr ise Kürtçe'de "Bey" anlamına gelir. Mir Mehmet, Fırat'ın 19 göbek önceki dedesinin ismidir.

2015 yılında Halkların Demokratik Partisi'ne katılmış ve 2015 seçimleri için milletvekili adayı olmuş ve seçilmiştir.



