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Son dakika! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 09:53 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ’den 12’si görevde 30 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askerlerden FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 4 albay, 3 yarbay, 2 binbaşı, 7 yüzbaşı, 5 üsteğmen, 3 teğmen, 6 astsubay olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında 31 Ekim tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 12'sinin aktif görevde olup, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı kaydedildi.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı FETÖ gözaltı Ankara

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