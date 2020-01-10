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  4. Son dakika... Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika... Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 09:46 | Son Güncelleme

FETÖ'ye yönelik yapılan son dakika operasyonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmaya yönelik soruşturma kapsamında 7'si muvazzaf 12 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika... Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki askerlere yönelik soruşturmalar kapsamında alınan şüpheli beyanları, fotoğraf teşhisi ve ByLock içeriklerinin incelenmesi sonucu örgüt mensubu olduklarına dair deliller elde edilen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda biri görevden uzaklaştırılmış binbaşı, 3'ü eski teğmen, biri emekli astsubay ile 7 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(AA)

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FETÖ Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Son dakika

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