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Son dakika! Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 21:08 | Son Güncelleme

AFAD'ın verilerine göre Denizli'de 3. 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika! Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD, Denizli Bozkurt'ta saat 20.55'te bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü ise 3.8 olarak açıklandı.

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

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