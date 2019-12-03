Son dakika! Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD, Denizli Bozkurt'ta saat 20.55'te bir deprem meydana geldi\u011fini duyurdu. Depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc ise 3.8 olarak a\u00e7\u0131kland\u0131. \nKandilli ise depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc 3.7 olarak a\u00e7\u0131klad\u0131.\n\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR...PARTNERTasmayla takip edildi, \u015foke etti! Sudan'da seramik fabrikas\u0131nda patlama: 23 \u00f6l\u00fc, 130 yaral\u0131Engelli bireyler ya\u015fad\u0131klar\u0131 sorunlar\u0131 sahneye ta\u015f\u0131d\u0131
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