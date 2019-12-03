Son dakika! Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD, Denizli Bozkurt'ta saat 20.55'te bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü ise 3.8 olarak açıklandı.

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.



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