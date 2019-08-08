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Son dakika! Denizli'de deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 14:35 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Denizli'de deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Bozkurt ilçesi olarak duyururken, saat 14.25'da meydana gelen depremin büyüklüğü 6 olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6,5 olarak duyurdu. Deprem Antalya, Burdur, Isparta, İzmir ve çevre illerde hissedildi.

Son dakika! Denizli'de deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Öte yandan bu sabah saatlerinde de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş. İzmir ve çevre ilçelerde hissedilen deprem paniğe neden olmuştu.

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika deprem Denizli

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
İŞTE CHP Lİ YENİ TÜRKİYE.. ALLAHIN CEZASI BUNLAR
Allah korusun...
Allahım sen yardımcımız ol inşallah kimsenin burnu bile kanamaz
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