Son dakika! Denizli'de deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Son dakika haberine göre Denizli'de deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Bozkurt ilçesi olarak duyururken, saat 14.25'da meydana gelen depremin büyüklüğü 6 olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6,5 olarak duyurdu. Deprem Antalya, Burdur, Isparta, İzmir ve çevre illerde hissedildi.
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Öte yandan bu sabah saatlerinde de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş. İzmir ve çevre ilçelerde hissedilen deprem paniğe neden olmuştu.
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