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Son Dakika: Denizli'de feci kaza! Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı... Ölü ve yaralılar var

21.01.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Feci kaza Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yaşandı. Bir yolcu otobüsü, aynı yönde seyir halinde olan limon yüklü TIR'a arkadaş çarptı. Korkunç kazada otobüs şoförü hayatını kaybederken, 21 yolcu ise yaralandı.

Son Dakika: Denizli'de feci kaza! Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı... Ölü ve yaralılar var

Son dakika gelen habere göre korkunç otobüs kazası, saat 04.00 sıralarında Denizli-Afyonkarahisar karayolu Baklankuyucak Kavşağı yakınında meydana geldi. Ankara'dan Muğla'nın Datça ilçesine gittiği öğrenilen Kamil Koç firmasına ait Mukadder Balkın idaresindeki yolcu otobüsü, aynı yönde Süleyman Tuna Güngör yönetimindeki limon yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön bölümünde hasar meydana gelirken, kazada yaralananlar oldu.

TIR'ın hasar gördüğü kazada, tonlarca limon yola saçıldı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri, başka bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri yolcuları otobüsten çıkardı. Kazada 21 yolcunun yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Öte yandan, otobüs şoförü Mukadder Balkın'ın kaza sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. İtfaiye ekipleri Balkın'ın cansız bedenini hasar gören otobüsten çıkartmak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli
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