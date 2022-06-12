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  4. Son dakika | Denizli'de katliam gibi kaza! Kopan kaput ağzına girdi; 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Son dakika | Denizli'de katliam gibi kaza! Kopan kaput ağzına girdi; 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

12.06.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Denizli'den gelen kaza haberi kahretti. Denizli-Muğla Karayolu’nda meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kopan kaput yolcu konumundaki kişinin ağzına girerken, aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Son dakika | Denizli'de katliam gibi kaza! Kopan kaput ağzına girdi; 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Son dakika: Trafik kazası haberi Denizli'den geldi. Denizli-Muğla Karayolu’nda Cankurtaran istikametine doğu seyir halinde olan Bayer F.T. idaresindeki tır, karşı şeride geçerek Muğla istikametine doğru giden Nurettin Tuncer hakimiyetindeki otomobil ile çarpıştı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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KOPAN KAPUT AĞZINA GİRDİ

Olay yerine giden sağlık görevlileri sürücü ve kopan kaputun ağzına girdiği yolcu konumundaki Mehmet Tuncer’in hayatını kaybettiğini belirlerken, itfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden kurtardığı Filiz, İsmail ve Muhammet Tuncer’i ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi ve Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından otomobil sürücüsü ve yolcu konumundaki kişinin cansız bedeni araçtan çıkarılarak otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

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Öte yandan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Filiz Tuncer’in doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

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Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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