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  4. SON DAKİKA | Denizli'de korkunç olay! Günlerdir kayıp olan İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin su kuyusunda cansız bedenleri bulundu

SON DAKİKA | Denizli'de korkunç olay! Günlerdir kayıp olan İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin su kuyusunda cansız bedenleri bulundu

15.06.2022 06:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Denizli'de günlerdir kayıp olan 19 yaşındaki İsmail Yalçın ve 17 yaşındaki Hasan Akköse'nin cansız bedenlerine ulaşıldı. 9 Haziran'da ailelerin yaptığı kayıp ihbarı sonrası su kuyusunda dün başlatılan çalışamalarda iki gencin cesetleri bulundu. 5 saat süren çalışmada geçlerden birisinin başından diğerinin ise sırtından tüfekle vurularak öldürüldüğü öğrenilirken olayla ilgili tutuklanan M.A. cinayeti işlediğini itiraf etti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Denizli'de korkunç olay! Günlerdir kayıp olan İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin su kuyusunda cansız bedenleri bulundu

Son dakika: Denizli'de 9 Haziran'da ailelerin kayıp ihbarı sonucunda 19 yaşındaki İsmail Yalçın ve 17 yaşındaki Hasan Akköse'yi bulmak için ekipler sefer oldu. Dün su kuyusunda başlatılan çalışmalar sonucunda İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin cansız bedenleri bulundu. Gençlerden birisinin başından diğerinin ise sırtından tüfekle vurularak öldürüldüğü öğrenilirken olayla ilgili olarak 7 kişi tutuklandı. İşte son dakika haberinin detayları....

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SU KUYUSUNDA CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Acıpayam ilçesinde 19 yaşındaki İsmail Yalçın ve 17 yaşındaki Hasan Akköse'yle ilgili aile yakınlarının 9 Haziran akşamı kayıp ihbarı sonrası Serinhisar ilçesi Develi Kuyusu mevkisindeki su kuyusunda dün başlatılan arama çalışması tamamlandı.

İçine taş yığılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunun yanında iş makineleriyle başlatılan çalışmalar saat 05.00 sıralarında sonlandırıldı.

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Soldaki Hasan Akköse, sağdaki İsmail Yalçın

Bölgeye gönderilen iş makineleri iki gün boyunca 26 metre derinliğindeki su kuyusuna paralel kazı çalışması yaptı.

İtfaiye ekipleri daha sonra çalışmalara kazma ve kürekle destek verdi. Yaklaşık 5 saat süren kazı çalışmalarında kuyuya atılan taşlar tek tek çıkartıldı, toprak tahliye edildi.

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İlk gencin cesedine 03.30 sıralarında, diğer gencin cesedine ise 05.30 sıralarında ulaşıldı.

BİRİSİ BAŞINDAN DİĞERİ SIRTINDAN VURULMUŞ

Gençlerden birisinin başından diğerinin ise sırtından tüfekle vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

Çalışmalar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri nezaretinde yürütüldü.

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Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından gençlerin cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİYE TUTUKLAMA

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 7'si Emniyet'teki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan gençlerle telefonda son görüşmeyi yaptığı belirlenen M.A'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, KUYUYU TAŞ VE TOPRAKLA DOLDURMUŞLAR

M.A'nın ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği ve maktullerle aralarında alacak meselesi yüzünden tartışmanın yaşandığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan zanlının maktullerle perşembe günü akşam ormanlık alanda buluştuğu ve orada cinayeti işledikten sonra ayrıldığı, ertesi gün olay yerine gelerek başkasından aldığı otomobilin bagajına koyduğu cesetleri su kuyusuna attığı belirtildi.

Zanlının daha sonra otomobili bir akaryakıt istasyonunda temizledikten sonra sahibine teslim ettiği ifade edildi.

M.A'nın cinayeti işledikten sonra diğer 8 kişiyi bir minibüsle alıp su kuyusunun bulunduğu yere gelip kuyu içini taş ve toprakla doldurdukları ileri sürüldü.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Acıpayam'da 9 Haziran'da kayıp ihbarı yapılan 2 kişiyle ilgili arama çalışmaları, kullandıkları otomobilin Serinhisar ilçesine gittiğinin tespit edilmesinin ardından bu bölgedeki ormanlık alana yoğunlaştırılmıştı. Terkedilmiş otomobil, parçalanmış 2 cep telefonu ve kan izleri bulunmasının ardından kayıp kişilerin son telefon görüşmesini yaptıkları belirlenen M.A. ile 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Çapraz sorguda iki kişinin cesetlerinin Develi Kuyusu mevkisindeki su kuyusuna atıldığının belirtilmesi sonrası 2 gün önce arama ve kazı çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA-İHA

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cinayet Denizli
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