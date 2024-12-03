HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Denizli'de trafik kazası! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı 1 ölü, 20 yaralı

SON DAKİKA | Denizli'de trafik kazası! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı 1 ölü, 20 yaralı

03.12.2024 06:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika kaza haberi: Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, yolcu otobüsüyle TIR çarpıştı. Söz konusu kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirirken, 3'ü ağır olmak üzere 20 kişi de yaralandı.

SON DAKİKA | Denizli'de trafik kazası! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı 1 ölü, 20 yaralı

Son dakika haberi: Denizli'deki korkunç kaza, saat 03.00 sıralarında Duacılı Mahallesi İzmir-Denizli Karayolu'nda meydana geldi. Aydın'ın Didim ilçesinden, Antalya'nın Alanya ilçesine yolcu taşıyan Ahmet Gürpınar'ın (60) yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsü seyir halindeyken, akaryakıt istasyonundan çıkan İsmail Tokcan'ın (36) kullandığı TIR'a yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüsün sağ kısmında büyük hasar oluştu.

11

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otobüsün içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından pencerelerden merdiven yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Otobüsteki yolculardan Bulgaristan uyruklu Gulshen Kadirsancı isimli kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

13

3'Ü AĞIR 20 KİŞİ YARALI

Kazada yolcu otobüsündeki 3'ü ağır 20 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralıların hastanelerde tedavisi sürüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı inceleme yaptı.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası hayatını kaybeden Kadirsancı'nın cenazesi otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Trafik akışı polis ekipleri tarafından tek şeritten sağlandı.

14

Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası TIR ve otobüs çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli son dakika otobüs
En Çok Okunan Haberler
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçıyla ilgili ilginç iddia! "Fenerbahçe şükretsin..."

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçıyla ilgili ilginç iddia! "Fenerbahçe şükretsin..."

Esenyurt'ta dehşet saçmıştı! İşte o cani...

Esenyurt'ta dehşet saçmıştı! İşte o cani...

Trump o tarihi işaret ederek tehdit etti: "Orta Doğu cehenneme döner"

Trump o tarihi işaret ederek tehdit etti: "Orta Doğu cehenneme döner"

Rejim karşıtı grupların ilerleyişi sürüyor

Rejim karşıtı grupların ilerleyişi sürüyor

Hasan Arat hakkında bomba iddia! Aralarında geçen konuşmayı Candaş Tolga Işık anlattı: "Anlatırsa kıyamet kopacak"

Hasan Arat hakkında bomba iddia! Aralarında geçen konuşmayı Candaş Tolga Işık anlattı: "Anlatırsa kıyamet kopacak"

Okulu bastı! Kardeşinin tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü

Okulu bastı! Kardeşinin tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.