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Son dakika! Denizli'de valilik eskortuna otobüs çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2018 14:07 | Son Güncelleme

Denizli'de Vali Hasan Karahan'a eşlik eden motosikletli polis ekibine halk otobüsünün çarpması sonucu bir polis memuru yaralandı. Kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son dakika! Denizli'de valilik eskortuna otobüs çarptı

Vali Karahan'ın hükümet konağından çıkışı sırasında makam aracına eskortluk yapan polis memuru İbrahim Tezcan'ın kullandığı 20 A 5544 plakalı motosiklete, Ali Osman Karakoç idaresindeki 20 BLD 33 plakalı Denizli Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü çarptı.

Kazada, yola savrulan polis memuru yaralandı.

Vali Karahan'ın da müdahale ettiği olayda polis memuru, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis memuru Tezcan'ın başına dikiş atıldığı ve sol ayağında kırık olduğu belirtildi.

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Otobüs sürücüsü Karakoç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (AA)

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