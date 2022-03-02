Son Dakika: Denizli'de yoğun kar yağışı! Şehri Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolu kapandı

Son dakika haberi: Denizli'de yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle saat 20.30 itibarıyla trafiğe tamamen kapandı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...
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