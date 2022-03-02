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  4. Son Dakika: Denizli'de yoğun kar yağışı! Şehri Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolu kapandı

Son Dakika: Denizli'de yoğun kar yağışı! Şehri Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolu kapandı

02.03.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Denizli'de yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle saat 20.30 itibarıyla trafiğe tamamen kapandı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Denizli'de yoğun kar yağışı! Şehri Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolu kapandı

Son dakika haberi: Denizli'de etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolu 20.30 itibarıyla trafiğe tamamen kapandı. (DHA)

Ayrıntılar geliyor...

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Denizli son dakika haberi
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