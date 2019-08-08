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Son dakika: Denizli depreminden ilk kareler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 15:07 | Son Güncelleme

Denizli'de 4,2 ve 6,0 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi. Gelen bilgilere göre bölgede yıkılan ve hasar alan binalar bulunuyor. İşte Ege'yi sarsan depremin detayları.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6 büyüklüğünde yer deprem kaydedildi.

İlçeye bağlı Armutalanı köyüne 1,74 kilometre mesafede yaşanan depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Öte yandan ilçede 14.19'da da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Denizli depreminden ilk kareler geldi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, depremle ilgili şu bilgileri verdi:
'Ekiplerimiz destek için sahaya çıktı. Baklan, Bozkurt ilçemize doğru gidiyorum. Gelen haberlerde bizi üzecek, can kaybı haberimiz yok çok şükür. Ben de kapalı alandaydım, hissettik. Biz özetle şu anda Baklan, Bozkurt ve Çardak ilçelerimize doğru gidiyoruz. Ekiplerimiz orada.'
Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ise açıklamasında “Son durum can kaybı yok. birkaç ufak yaralanma var, çöken evler var. Çöken evlerin altında kalanlar oldu” ifadelerini kullandı.

'YIKILAN EVLER VAR'

'YIKILAN EVLER VAR'
Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Öz de 'Yıkılan evler var. Eski kerpiç evlerden. Çatıları yıkılan evler var. İlk defa böyle bir deprem yaşadık' diye konuştu.
Bozkurt Sazköy Mahallesi Muhtarı Necmettin Yılmaz ise 'Mahallemizde bayağı bir sıkıntı var. Bazı evlerde çatlaklar var. Vatandaşlarımız dışarıda zaten. Köyümüzde bayağı bir telaş var. Can kaybımız yok çok şükür. Ama evlerde baya çatlaklar oluştu' ifadelerini kullandı.

'HASARLI EVLERE GİRMEYİN'

'HASARLI EVLERE GİRMEYİN'
İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Tüysüz, Denizli'de meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Tüysüz, hasarlı evlere girilmemesi gerektiğini ve 5 - 5,5 büyüklüğünde artçı sarsıntıların olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Tüysüz'ün açıklamaları şöyle:
"Farklı lokasyonda; bir tanesi İzmir'de bir tanesi de Denizli'nin Baklan yöresinde oldu. Birbiriyle bağlantısı olan iki deprem değil. Baklan'daki az önce olan deprem 6.5 olarak veriliyor. İki tane önemli fay var. Geçmişte de olmuş depremler görülüyor. Bizim açımızdan çok sürpriz olmayan tarzda depremler. 6 önemli bir sarsıntı yapar. Hasar beklenebilir. Özellikle fayın üzerinde bulunan kesimlerde. Bunun arkasından 5 - 5,5 büyüklüğünde depremlerin gelmesi de olasıdır. Hasarlı binalar varsa, bu binalar yetkili kişiler tarafından inceleninceye kadar bu binalara girmemekte yarar görüyorum. Fayların dağılımına baktığımız zaman bu tip depremlerin olması doğal. Tarihine baktığımız zaman 6 civarında depremlerin mevcut olduğunu görüyoruz."

AFAD DENİZLİ İL MÜDÜRÜ: TARAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

AFAD DENİZLİ İL MÜDÜRÜ: TARAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, Bozkurt ilçesinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre, can kaybının olmadığını, binalardan önemli bir yıkılma haberinin de kendilerine ulaşmadığını söyledi.
Etiz, Bozkurt merkezli 6 şiddetindeki depremin, bu ilçe ile Çardak arasında çok fazla hissedildiğini, depremin ardından muhtarlarla ilk görüşmeleri yaptıklarını aktardı.
Ali Etiz, "İlk belirlemelere göre, can kaybı ya da önemli bir yıkılma yok, tarama çalışması devam ediyor. AFAD ve jandarma ekipleri, mahalleleri geziyor." dedi.
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