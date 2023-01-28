Son dakika: Denizli programında Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart! Herkes oraya döndü: 'Şu kızımıza bakın!'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Denizli Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasını başladıktan sonra bir gencin açtığı pankart dikkatini çekti. Erdoğan, "Şu kızımıza bakın ne güzel yazmış 'Paradan 6 sıfırı attık, masadan da atacağız' diye, maşallah! Bu ne zeka. Rabbim gayretinizi ziyade etsin. Allah sizlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bu gençlik 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak. Altılı masadakiler adaylık için yakında sandalye kapmaca da oynar. Ticaretin, turizmin, tarımın, hepsinden önemlisi vefanın şehri Denizli'de olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Bir siyasetçi için 7'den 70'in sevgisine mazhar olmak dünyadaki en büyük şeref payesidir. Denizli bu şekilde bize sahip çıktıkça önümüzü kimse kesemez. Denizli'nin duası, desteği bizimle olduğu müddetçe bizi kimse yıldıramaz. Allah'ın izniyle Türkiye'nin şahlanışını kimse engelleyemez.

Biz Ferhat'ız, millet Şirin. Biz bu dağları delerek Şirin'e ulaştık, ulaşıyoruz. Onlar da gidiyorlar muslukları açıyorlar. Yaptıkları başka bir şey yok. Yıllar yılı AK Partili iktidar kaptansız, vatmansız biz nice trenleri yola koydu. Paris'in metrolarında yukarıdan yağmur damlaları akıyor, rezillik. Bizim metromuz pırıl pırıl. Gidin de görün. Metro nasıl yapılırmış öğrenin. İşte bugün de Honaz Tüneli'yle Denizli'nin özellikle içindeki ulaşım sıkıntısını aşmış olduk.

'EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞIMIZI BİZ TESCİLLEDİK'

Türkiye Yüzyılı'nı, 85 milyonun tamamının ortak hayali ve Kızılelma'sı olarak görüyoruz. Siyasi, diplomatik ve askeri bakımdan ülkemizi paçasından aşağıya çeken ne varsa hepsini ortadan kaldırdık. IMF'ye olan 23,5 milyar dolarlık borcumuzu tamamen kapatarak ekonomik bağımsızlığımızı biz tescilledik. Merkez Bankamızın döviz rezervlerini 27 milyar dolardan 130 milyar doların üzerine çıkartarak hazinemizi biz tahkim ettik. İhracatımızı 36 milyar dolardan aldık, şimdi ihracatımızı nereye getirdik? 254 milyar dolara getirdik. Tüm bunlarla beraber sayısını 26'dan alıp 57'ye çıkardığımız havalimanlarımız var. Yollarımızın uzunluğunu 28 bin kilometreye çıkardık.

'TÜRKİYE HER ALANDA KENDİNE GÜVENİYOR'

CHP ve ortakları bizi engellemeye çalışırken biz eserler kazandırdık, insanımızın sıkıntılarını çözdük, Türkiye'yi dünya ile yarışacak imkanlara kavuşturduk. Türkiye bugün her alanda kendine güveniyor, gerektiğinde 7 düvele meydan okuyorsa sebebi sahip olduğu altyapıdır.

Eski Türkiye'de lafla peynir gemisi yürütmeye alışmış olanlar, eser ve hizmette yarışalım deyince kaçacak delik arıyorlar. Bu meydana çıkacaksınız, milletin terazisinde tartılacaksınız, gücünüz yetiyorsa hizmet kervanına katılacaksınız. AK Parti ile karşısındakilerin farkı bu kadar açıktır.

'BİZİMLE ER MEYDANINDA REKABET EDECEK ADAY BULAMIYORLAR'

Entrikanın, gürültünün, taht kavgalarının ardı arkası kesilmiyor. Ortada fol yok yumurta yok, kazanılmış bir seçim yok. Bunlar hangi koltuğa kimin oturacağının tartışması içindeler. Toplantı üstüne toplantı yapıyorlar fakat bizimle er meydanında rekabet edecek aday bulamıyorlar. Oynamasını bilmeyen önce yerim dar der. Yerini genişletince de bu sefer yenim dar der. CHP ve masadaki ortaklarının durumu aynen bu şekilde. Beceriksizliklerini kabullenmek yerine her hafta yeni bir bahane üreterek kaçınılmaz akıbeti saklama yoluna gidiyorlar. Bizimle siyaset sahnesinde mücadeleye cesaret edemedikleri için 15 yıl önceki '367vari' hukuk skandallarıyla önümüzü kesmeye gayret ediyorlar. Siyasi ayak oyunlarından medet ummak yerine 14 Mayıs'ta bizimle sandıkta centilmence yarışacak birini bulmaları kendileri için daha hayırlı olacaktır.

Türkiye inşallah 14 Mayıs'ta tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaşayacak. Sayılı günün çabuk geçeceğini unutmadan, yarın seçim olacakmış gibi koşturmamız gerekiyor.

