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  4. SON DAKİKA: Denizlispor, Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi ile anlaştı

SON DAKİKA: Denizlispor, Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi ile anlaştı

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 14.01.2020 19:10 | Son Güncelleme

Son dakika transfer gelişmesine göre: Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi ile anlaşma sağladı.

SON DAKİKA: Denizlispor, Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi ile anlaştı

Son dakika transfer gelişmesine göre: Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi ile anlaşma sağladı.

Ayrıntılar birazdan...

(beIN Sports)

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