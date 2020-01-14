SON DAKİKA: Denizlispor, Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi ile anlaştı

Son dakika transfer gelişmesine göre: Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi ile anlaşma sağladı.
Ayrıntılar birazdan...
(beIN Sports)
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