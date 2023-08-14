SON DAKİKA DEPREM 14 AĞUSTOS 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları bugün yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor. İşte 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU? (14 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ)

Bugün gerçekleşen depremlerin büyüklüğü, şiddeti, merkezüssü ve derinliğine ilişkin bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean paylaşılıyor. İşte son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

2023.08.14 06:09:33 37.9968 36.4723 2.3 -.- 2.3 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.14 06:06:42 39.0217 29.9092 5.0 -.- 2.1 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2023.08.14 05:49:50 37.7103 28.7180 16.7 -.- 1.7 -.- GEYRE-KARACASU (AYDIN) İlksel

2023.08.14 05:48:56 38.3673 37.1800 5.0 -.- 1.5 -.- HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.14 04:53:30 35.3835 35.3517 90.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2023.08.14 04:45:18 37.4978 37.2127 4.4 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.14 04:32:11 37.3373 36.7013 5.3 -.- 1.7 -.- IMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.14 04:31:13 38.1730 37.3475 5.0 -.- 2.1 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.14 03:04:35 38.3893 37.4540 5.2 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.14 02:53:02 37.9560 27.1410 8.8 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.08.14 02:33:46 38.0260 38.0215 5.3 -.- 1.7 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.08.14 02:30:35 38.0998 38.3267 5.0 -.- 1.3 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.08.14 02:29:36 38.2678 38.1882 8.9 -.- 1.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.08.14 02:24:47 38.1408 36.6373 7.6 -.- 1.5 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.14 02:20:59 38.3532 37.2680 4.3 -.- 1.3 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.14 01:57:52 38.1393 38.3870 8.8 -.- 1.3 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.08.14 01:40:53 38.7932 26.4855 7.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.08.14 01:38:56 38.4383 37.3440 1.2 -.- 1.8 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.14 01:28:01 38.4397 37.2158 6.4 -.- 1.8 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.14 01:22:07 37.6003 35.3392 5.0 -.- 2.2 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.08.14 01:18:21 40.7927 31.0960 11.2 -.- 2.4 -.- YENIKARAKOY-(DUZCE) İlksel

2023.08.14 01:14:51 38.7952 26.4920 7.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.08.14 00:42:53 39.3972 26.2738 5.8 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.08.14 00:37:44 37.8445 38.0075 5.3 -.- 1.5 -.- YALANKOZ-TUT (ADIYAMAN) İlksel

2023.08.14 00:32:43 38.3465 37.1250 9.7 -.- 1.3 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.14 00:29:05 39.1245 41.5180 5.0 -.- 2.4 -.- BALTAS-VARTO (MUS) İlksel

2023.08.14 00:22:42 38.4740 37.2258 5.3 -.- 1.7 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

