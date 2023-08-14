HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA DEPREM 14 AĞUSTOS 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

SON DAKİKA DEPREM 14 AĞUSTOS 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

14.08.2023 06:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anbean güncelliyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü paylaşılan Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan açıklamalar...

SON DAKİKA DEPREM 14 AĞUSTOS 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları bugün yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor. İşte 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

deprem 3

DEPREM Mİ OLDU? (14 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ)

Bugün gerçekleşen depremlerin büyüklüğü, şiddeti, merkezüssü ve derinliğine ilişkin bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean paylaşılıyor. İşte son depremler listesi...

deprem2

SON DEPREMLER LİSTESİ!

2023.08.14 06:09:33 37.9968 36.4723 2.3 -.- 2.3 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.14 06:06:42 39.0217 29.9092 5.0 -.- 2.1 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.08.14 05:49:50 37.7103 28.7180 16.7 -.- 1.7 -.- GEYRE-KARACASU (AYDIN) İlksel
2023.08.14 05:48:56 38.3673 37.1800 5.0 -.- 1.5 -.- HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.14 04:53:30 35.3835 35.3517 90.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.14 04:45:18 37.4978 37.2127 4.4 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.14 04:32:11 37.3373 36.7013 5.3 -.- 1.7 -.- IMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.14 04:31:13 38.1730 37.3475 5.0 -.- 2.1 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.14 03:04:35 38.3893 37.4540 5.2 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.14 02:53:02 37.9560 27.1410 8.8 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.14 02:33:46 38.0260 38.0215 5.3 -.- 1.7 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.14 02:30:35 38.0998 38.3267 5.0 -.- 1.3 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.14 02:29:36 38.2678 38.1882 8.9 -.- 1.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.14 02:24:47 38.1408 36.6373 7.6 -.- 1.5 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.14 02:20:59 38.3532 37.2680 4.3 -.- 1.3 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.14 01:57:52 38.1393 38.3870 8.8 -.- 1.3 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.14 01:40:53 38.7932 26.4855 7.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.08.14 01:38:56 38.4383 37.3440 1.2 -.- 1.8 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.14 01:28:01 38.4397 37.2158 6.4 -.- 1.8 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.14 01:22:07 37.6003 35.3392 5.0 -.- 2.2 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.08.14 01:18:21 40.7927 31.0960 11.2 -.- 2.4 -.- YENIKARAKOY-(DUZCE) İlksel
2023.08.14 01:14:51 38.7952 26.4920 7.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.08.14 00:42:53 39.3972 26.2738 5.8 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.14 00:37:44 37.8445 38.0075 5.3 -.- 1.5 -.- YALANKOZ-TUT (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.14 00:32:43 38.3465 37.1250 9.7 -.- 1.3 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.14 00:29:05 39.1245 41.5180 5.0 -.- 2.4 -.- BALTAS-VARTO (MUS) İlksel
2023.08.14 00:22:42 38.4740 37.2258 5.3 -.- 1.7 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

deprem 1

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tıra ok gibi saplandı! Ölü ve çok sayıda yaralı varTıra ok gibi saplandı! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Bungalov evde sır ölüm! Cansız bedeni nehirde bulunduBungalov evde sır ölüm! Cansız bedeni nehirde bulundu
İkram edilen yemekten yiyen 60 kişi zehirlendi!İkram edilen yemekten yiyen 60 kişi zehirlendi!
Anahtar Kelimeler:
deprem son dakika Son depremler deprem mi oldu son dakika deprem

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Havuza düşen telefonunu almaya çalıştı! Elektrik akımına kapıldı

Havuza düşen telefonunu almaya çalıştı! Elektrik akımına kapıldı

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.