SON DAKİKA DEPREM 16 AĞUSTOS 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Aydın, Germencik sallandı

Son depremler listesi 16 Ağustos 2023 Çarşamba gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 05:29 sıralarında Aydın, Germencik'te 2.9 şiddetinde sarsıntı gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte, 16 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

AYDIN'DA DEPREM

Aydın saat 05:29 sıralarında sallandı.

Kandilli Rasathanesi; Aydın, Germencik'te 2.9 şiddetinde deprem meydana geldiğini aktardı. Sarsıntının 6.0 derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.

SON DEPREMLER LİSTESİ (16 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA)

2023.08.16 05:30:49 38.3358 38.8993 5.6 -.- 2.4 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel

2023.08.16 05:29:59 37.8945 27.6070 6.0 -.- 2.9 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2023.08.16 04:47:04 38.5843 37.3363 5.0 -.- 1.2 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.16 04:42:28 38.3598 37.5247 10.0 -.- 1.3 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.16 01:59:32 37.2382 38.6397 1.2 -.- 1.8 -.- DEMIRCIK-(SANLIURFA) İlksel

2023.08.16 01:45:57 35.6952 25.4937 16.2 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.16 01:21:54 38.7182 40.5360 5.0 -.- 2.3 -.- DOGANCA-GENC (BINGOL) İlksel

2023.08.16 01:15:49 38.0318 37.5177 5.4 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.16 00:59:54 37.9972 36.2302 5.0 -.- 1.9 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.08.16 00:55:13 38.1367 38.5002 9.2 -.- 2.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.08.16 00:38:38 38.3240 37.3723 21.4 -.- 1.3 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.16 00:19:07 40.7922 30.9372 9.8 -.- 1.6 -.- ARDICDIBI-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel

2023.08.16 00:17:46 38.3917 37.2722 19.8 -.- 0.9 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

