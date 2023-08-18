SON DAKİKA DEPREM 18 AĞUSTOS 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Son depremler listesi 18 Ağustos 2023 Cuma günü vatandaşlar tarafından inceleniyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internette araştırıyorlar. İşte 18 Ağustos 2023 Cuma günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (18 AĞUSTOS 2023 CUMA)

2023.08.18 05:42:27 39.0268 29.9387 5.0 -.- 2.0 -.- PINARCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2023.08.18 05:33:13 38.0057 32.9323 8.9 -.- 1.2 -.- AKBAS-KARATAY (KONYA) İlksel

2023.08.18 05:31:09 38.9552 40.5450 13.1 -.- 1.9 -.- GOZER-(BINGOL) İlksel

2023.08.18 05:13:09 38.0740 36.5723 4.9 -.- 2.5 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.18 05:10:54 38.5082 39.4522 11.4 -.- 1.5 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel

2023.08.18 05:08:24 38.4923 39.3488 13.3 -.- 1.6 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.08.18 05:02:02 37.1033 28.0190 13.8 -.- 1.3 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) İlksel

2023.08.18 04:42:27 35.1877 25.2767 8.7 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.18 04:34:28 36.2903 36.2043 4.8 -.- 1.4 -.- BUYUKDALYAN-(HATAY) İlksel

2023.08.18 03:29:16 38.7008 43.1957 2.9 -.- 1.7 -.- AGARTI-(VAN) İlksel

2023.08.18 03:26:38 38.6557 26.6988 6.1 -.- 2.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.08.18 03:21:22 38.2877 38.2405 5.0 -.- 2.8 -.- YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.08.18 03:21:03 35.7560 26.7923 22.9 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2023.08.18 03:12:40 38.4868 37.1867 5.0 -.- 1.1 -.- KARAMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.18 03:07:55 37.8757 36.3292 5.2 -.- 1.7 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.18 02:58:27 38.3255 37.3363 5.4 -.- 1.4 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.18 02:46:39 38.4363 37.3555 5.0 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.18 02:34:26 38.1503 38.3342 8.2 -.- 1.6 -.- ORTAKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.08.18 02:31:15 38.0248 37.0117 9.7 -.- 2.1 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.18 02:18:04 38.4870 37.4572 4.7 -.- 1.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.18 02:13:09 38.1925 37.4672 5.2 -.- 2.1 -.- GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.18 02:10:00 38.4913 39.3553 10.3 -.- 1.8 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.08.18 02:02:59 36.3760 36.2935 2.5 -.- 1.5 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY) İlksel

2023.08.18 01:58:44 38.8195 37.3860 5.0 -.- 1.2 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.08.18 01:48:25 37.4708 37.0908 6.6 -.- 1.5 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.18 01:46:31 37.4827 37.0770 5.7 -.- 1.9 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.18 01:45:24 35.7735 35.9968 13.8 -.- 1.8 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel

2023.08.18 00:52:48 36.6970 34.0438 16.7 -.- 2.3 -.- ALIBEYLI-ERDEMLI (MERSIN) İlksel

2023.08.18 00:28:26 37.2612 37.0567 4.0 -.- 1.1 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.18 00:25:06 39.3650 44.5538 10.3 -.- 2.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2023.08.18 00:13:22 37.4862 37.0122 1.7 -.- 1.6 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.18 00:13:04 37.6008 35.6607 7.6 -.- 1.5 -.- SALMANLI-KOZAN (ADANA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

