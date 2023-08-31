HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA DEPREM 31 AĞUSTOS 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

SON DAKİKA DEPREM 31 AĞUSTOS 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

31.08.2023 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları bugün yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan verileri inceliyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 31 Ağustos 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM 31 AĞUSTOS 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 31 Ağustos 2023 Perşembe günü yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte, 31 Ağustos 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan açıklamalar...

deprem 3

DEPREM Mİ OLDU? (31 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE)

2023.08.31 05:55:21 37.3852 37.1037 5.8 -.- 2.9 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.31 05:46:22 38.1218 38.4470 5.5 -.- 1.6 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.31 05:19:01 37.9967 36.3373 6.8 -.- 1.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.31 05:18:14 39.1748 40.2048 3.5 -.- 2.4 -.- BILEKKAYA-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2023.08.31 05:14:03 38.0358 37.2482 5.0 -.- 1.7 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.31 04:25:01 37.8485 29.5572 5.0 -.- 1.3 -.- BASCESME-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2023.08.31 04:24:32 37.8555 29.6072 9.0 -.- 1.3 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2023.08.31 04:14:21 40.4180 28.8575 3.2 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.08.31 04:11:01 39.0487 29.8937 5.0 -.- 1.7 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.08.31 04:07:35 38.5095 39.3077 5.3 -.- 1.5 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.08.31 04:07:12 39.0635 29.8483 5.0 -.- 1.8 -.- ASLIHANLAR-ASLANAPA (KUTAHYA) İlksel
2023.08.31 04:05:57 39.0450 29.8382 5.0 -.- 2.1 -.- ISIKLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.08.31 04:03:17 39.0327 29.9130 5.2 -.- 2.0 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.08.31 03:54:18 38.6173 39.4860 11.8 -.- 1.3 -.- ELMAPINARI-(ELAZIG) İlksel
2023.08.31 03:45:05 37.8723 36.2207 10.7 -.- 1.5 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.08.31 03:37:55 40.6973 28.7770 5.3 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2023.08.31 03:30:51 39.0592 29.9173 8.9 -.- 1.6 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.08.31 03:20:50 38.0720 38.3807 5.9 -.- 2.5 -.- KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.31 02:46:07 37.9618 36.5770 5.0 -.- 1.5 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.31 02:37:45 38.1173 36.5377 2.7 -.- 2.2 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.31 02:35:48 38.2222 36.8045 19.1 -.- 1.2 -.- GOZPINARI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.31 02:34:11 37.6252 36.5730 16.1 -.- 1.6 -.- AYSEPINARI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.31 02:32:40 40.0693 41.1547 5.7 -.- 2.0 -.- KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2023.08.31 02:21:53 38.1562 36.7230 4.4 -.- 1.4 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.31 02:18:00 38.1478 36.6938 5.0 -.- 2.5 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.31 01:59:00 40.0520 24.8615 9.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.08.31 01:26:52 38.2800 38.2533 6.0 -.- 2.0 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.31 01:09:12 37.3092 37.0688 4.9 -.- 1.8 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.31 01:05:57 39.0360 29.8760 5.0 -.- 2.7 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.08.31 00:42:01 35.9660 35.9970 4.4 -.- 1.8 -.- YAYIKDAMLAR-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.08.31 00:40:47 38.0658 37.3360 4.1 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.31 00:38:21 40.5243 27.5027 3.0 -.- 2.1 -.- AVSA-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2023.08.31 00:04:53 38.4893 37.4112 13.4 -.- 1.2 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel

deprem 1

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte Cumhuriyetimizin 100. Yıl Marşı! İlk kez icra edildiİşte Cumhuriyetimizin 100. Yıl Marşı! İlk kez icra edildi
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasıİstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması
O ülkedeki vatandaşlarına çağrıO ülkedeki vatandaşlarına çağrı
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi son dakika Son depremler afad deprem mi oldu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Önce kapıyı çaldılar! Sonra kimyasal maddeyle saldırdılar

Önce kapıyı çaldılar! Sonra kimyasal maddeyle saldırdılar

Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.