SON DAKİKA DEPREM 31 AĞUSTOS 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 31 Ağustos 2023 Perşembe günü yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte, 31 Ağustos 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan açıklamalar...

DEPREM Mİ OLDU? (31 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE)

2023.08.31 05:55:21 37.3852 37.1037 5.8 -.- 2.9 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.31 05:46:22 38.1218 38.4470 5.5 -.- 1.6 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.08.31 05:19:01 37.9967 36.3373 6.8 -.- 1.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.31 05:18:14 39.1748 40.2048 3.5 -.- 2.4 -.- BILEKKAYA-YAYLADERE (BINGOL) İlksel

2023.08.31 05:14:03 38.0358 37.2482 5.0 -.- 1.7 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.31 04:25:01 37.8485 29.5572 5.0 -.- 1.3 -.- BASCESME-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2023.08.31 04:24:32 37.8555 29.6072 9.0 -.- 1.3 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2023.08.31 04:14:21 40.4180 28.8575 3.2 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.08.31 04:11:01 39.0487 29.8937 5.0 -.- 1.7 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2023.08.31 04:07:35 38.5095 39.3077 5.3 -.- 1.5 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.08.31 04:07:12 39.0635 29.8483 5.0 -.- 1.8 -.- ASLIHANLAR-ASLANAPA (KUTAHYA) İlksel

2023.08.31 04:05:57 39.0450 29.8382 5.0 -.- 2.1 -.- ISIKLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2023.08.31 04:03:17 39.0327 29.9130 5.2 -.- 2.0 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2023.08.31 03:54:18 38.6173 39.4860 11.8 -.- 1.3 -.- ELMAPINARI-(ELAZIG) İlksel

2023.08.31 03:45:05 37.8723 36.2207 10.7 -.- 1.5 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.08.31 03:37:55 40.6973 28.7770 5.3 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2023.08.31 03:30:51 39.0592 29.9173 8.9 -.- 1.6 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2023.08.31 03:20:50 38.0720 38.3807 5.9 -.- 2.5 -.- KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.08.31 02:46:07 37.9618 36.5770 5.0 -.- 1.5 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.31 02:37:45 38.1173 36.5377 2.7 -.- 2.2 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.31 02:35:48 38.2222 36.8045 19.1 -.- 1.2 -.- GOZPINARI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.31 02:34:11 37.6252 36.5730 16.1 -.- 1.6 -.- AYSEPINARI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.31 02:32:40 40.0693 41.1547 5.7 -.- 2.0 -.- KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel

2023.08.31 02:21:53 38.1562 36.7230 4.4 -.- 1.4 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.31 02:18:00 38.1478 36.6938 5.0 -.- 2.5 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.31 01:59:00 40.0520 24.8615 9.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.08.31 01:26:52 38.2800 38.2533 6.0 -.- 2.0 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.08.31 01:09:12 37.3092 37.0688 4.9 -.- 1.8 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.31 01:05:57 39.0360 29.8760 5.0 -.- 2.7 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2023.08.31 00:42:01 35.9660 35.9970 4.4 -.- 1.8 -.- YAYIKDAMLAR-YAYLADAGI (HATAY) İlksel

2023.08.31 00:40:47 38.0658 37.3360 4.1 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.31 00:38:21 40.5243 27.5027 3.0 -.- 2.1 -.- AVSA-MARMARA (BALIKESIR) İlksel

2023.08.31 00:04:53 38.4893 37.4112 13.4 -.- 1.2 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

