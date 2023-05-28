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SON DAKİKA | Deprem bölgesi oyunu kullandı! İşte 11 ilden güncel sonuçlar: Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde?

28.05.2023 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye 28 Mayıs'ta bir kez daha seçim heyecanını yaşıyor. 14 Mayıs'taki seçimlerde 2. tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimleri bugün gerçekleşti. Peki 6 Şubat tarihli depremlerden etkilenen 11 ilde Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Kilis, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'ın yer aldığı deprem bölgesinden 2. tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları...

SON DAKİKA | Deprem bölgesi oyunu kullandı! İşte 11 ilden güncel sonuçlar: Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde?

Son dakika haberi: 81 ilde bugün saat 08.00 itibarıyla seçmenler 13. cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de tamamlandı. Deprem bölgesinde oy verme işlemleri konteynerler ve bazı köy meydanlarında gerçekleştirildi. Seçimlerle ilgili yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kaldırılırken deprem bölgesindeki 11 ilde seçim sonuçları netleşmeye başladı.

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DEPREM BÖLGESİNDEN GÜNCEL SEÇİM SONUÇLARI

Saat 18.44 itibarıyla toplam sandıkların %75.62'si açıldı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ildeki 2. tur seçim sonuçlarında AA verilerine göre il il güncel oranlar şu şekilde:

KAHRAMANMARAŞ

  • Recep Tayyip Erdoğan: %74.95
  • Kemal Kılıçdaroğlu: %25.05

HATAY

  • Recep Tayyip Erdoğan: %49.33
  • Kemal Kılıçdaroğlu: %50.67

ADIYAMAN

  • Recep Tayyip Erdoğan: %69.93
  • Kemal Kılıçdaroğlu: %30.07

OSMANİYE

  • Recep Tayyip Erdoğan: %66.02
  • Kemal Kılıçdaroğlu: %33.98

GAZİANTEP

  • Recep Tayyip Erdoğan: %62.70
  • Kemal Kılıçdaroğlu: %37.30

ADANA

  • Recep Tayyip Erdoğan: %47.92
  • Kemal Kılıçdaroğlu: %52.08

KİLİS

  • Recep Tayyip Erdoğan: %70.05
  • Kemal Kılıçdaroğlu: %29.95

MALATYA

  • Recep Tayyip Erdoğan: %71.95
  • Kemal Kılıçdaroğlu: %28.05

DİYARBAKIR

  • Recep Tayyip Erdoğan: %29.03
  • Kemal Kılıçdaroğlu: %70.97

ŞANLIURFA

  • Recep Tayyip Erdoğan:%64.96
  • Kemal Kılıçdaroğlu: %35.04

ELAZIĞ

  • Recep Tayyip Erdoğan: %70.34
  • Kemal Kılıçdaroğlu: %29.66

DEPREM BÖLGESİNDE İLK TUR SEÇİMLERİ

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ilk turunda yurt içinde kayıtlı seçmen sayısı 60 milyon 697 bin 843 olarak açıklanmıştı. İlk turda deprem bölgesinde toplam kayıtlı seçmen sayısı ise 8 milyon 993 bin 349 oldu.

Deprem bölgesinde ilk turda Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 70'inden fazlasını almış, bölgeden en çok oy aldığı kent ise Kahramanmaraş olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu ise deprem bölgesinden yaklaşık yüzde 22 oranında oy almıştı.


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deprem seçim

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