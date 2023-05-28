SON DAKİKA | Deprem bölgesi oyunu kullandı! İşte 11 ilden güncel sonuçlar: Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde?

Son dakika haberi: 81 ilde bugün saat 08.00 itibarıyla seçmenler 13. cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de tamamlandı. Deprem bölgesinde oy verme işlemleri konteynerler ve bazı köy meydanlarında gerçekleştirildi. Seçimlerle ilgili yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kaldırılırken deprem bölgesindeki 11 ilde seçim sonuçları netleşmeye başladı.
Saat 18.44 itibarıyla toplam sandıkların %75.62'si açıldı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ildeki 2. tur seçim sonuçlarında AA verilerine göre il il güncel oranlar şu şekilde:
KAHRAMANMARAŞ
HATAY
ADIYAMAN
OSMANİYE
GAZİANTEP
ADANA
KİLİS
MALATYA
DİYARBAKIR
ŞANLIURFA
ELAZIĞ
Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ilk turunda yurt içinde kayıtlı seçmen sayısı 60 milyon 697 bin 843 olarak açıklanmıştı. İlk turda deprem bölgesinde toplam kayıtlı seçmen sayısı ise 8 milyon 993 bin 349 oldu.
Deprem bölgesinde ilk turda Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 70'inden fazlasını almış, bölgeden en çok oy aldığı kent ise Kahramanmaraş olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu ise deprem bölgesinden yaklaşık yüzde 22 oranında oy almıştı.