SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu, nerede kaç büyüklüğünde oldu? 15 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DAKİKA deprem haberleri yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan deprem listesine göre Muğla, Denizli, Çorum ve Ankara gibi bazı illerimizde ufak çaplı sarsıntılar gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini saniye saniye paylaşmayı sürdürüyor. Vatandaşlar internette "deprem mi oldu, nerede kaç büyüklüğünde oldu?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE MEYDANA GELDİ?

Kandilli Rasathanesi 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeledi. Son depremler listesine göre bugün küçük şiddette sarsıntılar meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ! 15 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

2022.08.15 05:41:47 38.3918 42.8662 16.0 -.- 1.6 -.- AYDINOCAK-GEVAS (VAN) İlksel

2022.08.15 05:41:33 37.0507 28.5085 5.3 -.- 1.2 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.15 05:40:57 37.0100 28.4980 13.5 -.- 0.9 -.- SARAYYANI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.15 05:36:13 37.0818 28.5345 4.7 -.- 1.2 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.15 05:32:00 37.1108 28.5390 5.1 -.- 1.9 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.15 05:27:10 36.9193 27.5405 2.2 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.08.15 05:24:50 37.1148 28.5538 11.3 -.- 1.5 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.15 05:22:00 37.1023 28.5227 4.8 -.- 1.7 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.15 05:19:35 37.1145 28.5233 4.9 -.- 3.0 3.0 ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.15 05:16:09 37.1050 28.5135 12.0 -.- 1.6 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.15 05:06:30 37.1298 28.5677 12.4 -.- 1.4 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.15 05:01:15 37.1168 28.5233 8.2 -.- 1.6 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.15 05:00:03 37.9718 27.1450 2.4 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.15 04:58:17 37.0978 28.5322 12.0 -.- 1.5 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.15 04:55:11 37.0943 28.5040 2.9 -.- 2.8 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.15 04:54:58 37.9630 27.1802 8.8 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.15 04:49:28 37.1045 28.5285 8.7 -.- 1.6 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.15 03:23:05 38.0082 27.1482 7.9 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.15 03:18:04 37.9638 27.2253 15.0 -.- 0.9 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel

2022.08.15 03:14:57 38.4527 39.2020 5.3 -.- 1.7 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.08.15 03:00:03 40.1913 31.7443 5.0 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2022.08.15 02:57:36 38.2852 38.8360 2.0 -.- 2.1 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.08.15 02:18:31 37.9820 27.1670 5.6 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.15 02:10:07 37.2238 29.2848 14.7 -.- 1.1 -.- AKSAR-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2022.08.15 01:50:23 37.4605 38.0777 20.3 -.- 1.2 -.- KILLIK-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel

2022.08.15 01:49:06 38.4567 43.0430 13.3 -.- 1.6 -.- VAN GOLU İlksel

2022.08.15 01:22:57 37.0863 28.3375 5.2 -.- 1.1 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.15 01:19:04 37.9857 27.2018 7.6 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.15 00:57:09 38.8427 26.4457 3.5 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.08.15 00:53:09 40.5310 35.2813 6.7 -.- 2.2 -.- MECITOZU (CORUM) İlksel

2022.08.15 00:51:09 37.9815 27.1697 12.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.15 00:29:30 37.0762 28.3565 5.5 -.- 2.7 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.15 00:23:32 40.5763 33.9675 9.4 -.- 2.6 -.- ALACAT-(CANKIRI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

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https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler



