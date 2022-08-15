HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu, nerede kaç büyüklüğünde oldu? 15 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu, nerede kaç büyüklüğünde oldu? 15 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

15.08.2022 06:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA deprem açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi yaşadıkları bölgede deprem meydana gelip gelmediğini Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bakarak öğrenebiliyor. Peki deprem mi oldu, nerede kaç büyüklüğünde oldu? İşte 15 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu, nerede kaç büyüklüğünde oldu? 15 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DAKİKA deprem haberleri yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan deprem listesine göre Muğla, Denizli, Çorum ve Ankara gibi bazı illerimizde ufak çaplı sarsıntılar gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini saniye saniye paylaşmayı sürdürüyor. Vatandaşlar internette "deprem mi oldu, nerede kaç büyüklüğünde oldu?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE MEYDANA GELDİ?

Kandilli Rasathanesi 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeledi. Son depremler listesine göre bugün küçük şiddette sarsıntılar meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ! 15 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

2022.08.15 05:41:47 38.3918 42.8662 16.0 -.- 1.6 -.- AYDINOCAK-GEVAS (VAN) İlksel
2022.08.15 05:41:33 37.0507 28.5085 5.3 -.- 1.2 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.15 05:40:57 37.0100 28.4980 13.5 -.- 0.9 -.- SARAYYANI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.15 05:36:13 37.0818 28.5345 4.7 -.- 1.2 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.15 05:32:00 37.1108 28.5390 5.1 -.- 1.9 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.15 05:27:10 36.9193 27.5405 2.2 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.15 05:24:50 37.1148 28.5538 11.3 -.- 1.5 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.15 05:22:00 37.1023 28.5227 4.8 -.- 1.7 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.15 05:19:35 37.1145 28.5233 4.9 -.- 3.0 3.0 ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.15 05:16:09 37.1050 28.5135 12.0 -.- 1.6 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.15 05:06:30 37.1298 28.5677 12.4 -.- 1.4 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.15 05:01:15 37.1168 28.5233 8.2 -.- 1.6 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.15 05:00:03 37.9718 27.1450 2.4 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.15 04:58:17 37.0978 28.5322 12.0 -.- 1.5 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.15 04:55:11 37.0943 28.5040 2.9 -.- 2.8 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.15 04:54:58 37.9630 27.1802 8.8 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.15 04:49:28 37.1045 28.5285 8.7 -.- 1.6 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.15 03:23:05 38.0082 27.1482 7.9 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.15 03:18:04 37.9638 27.2253 15.0 -.- 0.9 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel
2022.08.15 03:14:57 38.4527 39.2020 5.3 -.- 1.7 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.08.15 03:00:03 40.1913 31.7443 5.0 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2022.08.15 02:57:36 38.2852 38.8360 2.0 -.- 2.1 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.08.15 02:18:31 37.9820 27.1670 5.6 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.15 02:10:07 37.2238 29.2848 14.7 -.- 1.1 -.- AKSAR-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.08.15 01:50:23 37.4605 38.0777 20.3 -.- 1.2 -.- KILLIK-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2022.08.15 01:49:06 38.4567 43.0430 13.3 -.- 1.6 -.- VAN GOLU İlksel
2022.08.15 01:22:57 37.0863 28.3375 5.2 -.- 1.1 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.15 01:19:04 37.9857 27.2018 7.6 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.15 00:57:09 38.8427 26.4457 3.5 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.15 00:53:09 40.5310 35.2813 6.7 -.- 2.2 -.- MECITOZU (CORUM) İlksel
2022.08.15 00:51:09 37.9815 27.1697 12.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.15 00:29:30 37.0762 28.3565 5.5 -.- 2.7 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.15 00:23:32 40.5763 33.9675 9.4 -.- 2.6 -.- ALACAT-(CANKIRI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Plajda ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştuPlajda ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu
Rana'dan kahreden haber! Sesleri duyup başını uzattığı sırada...Rana'dan kahreden haber! Sesleri duyup başını uzattığı sırada...
9 anket şirketinin son seçim anketleri! 9 anket şirketinin son seçim anketleri!
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi son dakika Son depremler afad son dakika deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Çakar'dan olay iddia! ''Bahis baronları ve Valerien Ismael...''

Ahmet Çakar'dan olay iddia! ''Bahis baronları ve Valerien Ismael...''

'Duş kavgası' kanlı bitti! Çok sayıda yaralı var, polis alarma geçti

'Duş kavgası' kanlı bitti! Çok sayıda yaralı var, polis alarma geçti

Lüks otomobil ilanı koydu, hayatının şokunu yaşadı!

Lüks otomobil ilanı koydu, hayatının şokunu yaşadı!

Alanyaspor Beşiktaş maçının önüne geçti! Rıdvan Dilmen'den flaş sözler...

Alanyaspor Beşiktaş maçının önüne geçti! Rıdvan Dilmen'den flaş sözler...

Korkunç olay: Patoz makinesinin içine düştü, feci şekilde can verdi!

Korkunç olay: Patoz makinesinin içine düştü, feci şekilde can verdi!

Ölümlü trafik kazasına karışan ve görevden uzaklaştırılan kaymakamla ilgili Bakanlıktan açıklama

Ölümlü trafik kazasına karışan ve görevden uzaklaştırılan kaymakamla ilgili Bakanlıktan açıklama

İlginizi Çekebilir

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Bilimsel olarak kanıtlandı: Daha uzun yaşamın kapısını aralıyor

Bilimsel olarak kanıtlandı: Daha uzun yaşamın kapısını aralıyor

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.