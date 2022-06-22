SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde oldu? 22 Haziran Kandilli Rasathanesi, AFAD son dakika depremler listesi

Son dakika deprem gelişmeleri hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar 22 Haziran 2022 Çarşamba günü de internette araştırma yapıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini paylaştı. Van, Elazığ, Muğla, Kütahya, Ankara gibi bazı illerde sarsıntı meydana geldiği öğrenildi. Vatandaşlar internette '22 Haziran deprem mi oldu?' sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapmayı sürdürüyor. 22 Haziran 2022 Çarşamba Kandilli Rasathanesi, AFAD son dakika depremler listesi haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ

Son depremler listesi 22 Haziran 2022 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşıldı. İşte 21 Haziran 2022 Çarşamba günü meydana gelen depremler...

22 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU?

22 Haziran'da meydana gelen depremler listesi:

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler



