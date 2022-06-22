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SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde oldu? 22 Haziran Kandilli Rasathanesi, AFAD son dakika depremler listesi

22.06.2022 06:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem gelişmeleri bulundukları illerde sarsıntı hisseden 22 Haziran 2022 Çarşamba günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) güncel listeyi anbean yeniliyor. Van, Elazığ, Muğla, Kütahya, Ankara gibi bazı illerde sarsıntı gerçekleşti. İşte '22 Haziran deprem mi oldu?' sorusunun yanıtı ve Kandilli Rasathanesi, AFAD son dakika depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde oldu? 22 Haziran Kandilli Rasathanesi, AFAD son dakika depremler listesi

Son dakika deprem gelişmeleri hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar 22 Haziran 2022 Çarşamba günü de internette araştırma yapıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini paylaştı. Van, Elazığ, Muğla, Kütahya, Ankara gibi bazı illerde sarsıntı meydana geldiği öğrenildi. Vatandaşlar internette '22 Haziran deprem mi oldu?' sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapmayı sürdürüyor. 22 Haziran 2022 Çarşamba Kandilli Rasathanesi, AFAD son dakika depremler listesi haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ

Son depremler listesi 22 Haziran 2022 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşıldı. İşte 21 Haziran 2022 Çarşamba günü meydana gelen depremler...

22 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU?

22 Haziran'da meydana gelen depremler listesi:

deprem

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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Anahtar Kelimeler:
kandilli rasathanesi Ankara Elazığ Van
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