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  4. SON DAKİKA | Deprem felaketinin ardından... Binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı arttı

SON DAKİKA | Deprem felaketinin ardından... Binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı arttı

25.03.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 108'i müteahhit, 173'ü yapı sorumlusu, 18'i yapı sahibi ve 18'i binada değişiklik yapan olmak üzere 317 zanlı tutuklandı.

SON DAKİKA | Deprem felaketinin ardından... Binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı arttı

Son dakika haberi: Alınan bilgiye göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili sorumluluğu bulunan 1431 şüpheli saptandı.

Soruşturmalar kapsamında 108'i müteahhit, 173'ü yapı sorumlusu, 18'i yapı sahibi ve 18'i binada değişiklik yapan olmak üzere 317 şüpheli tutuklandı. Zanlılardan 509'u hakkında ise adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 314 şüpheli hakkında yakalama kararı, 92 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi. İncelemelerde 4 zanlının yurt dışında olduğu, şüphelilerden 65'inin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Başsavcılıkların talimatıyla halen 2 zanlı gözaltında bulunurken, 128 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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HIRSIZLIK SORUŞTURMALARINDA TUTUKLU SAYISI 312 OLDU

Cumhuriyet başsavcılıklarının, depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlıklara yönelik soruşturmaları kapsamında, 474 olayla ilgili 467 şüpheli saptandı. Bu şüphelilerden 312'si tutuklandı, 60 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi.

Soruşturmalar çerçevesinde 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 31 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 13 şüpheli ise halen gözaltında bulunuyor. (AA)

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