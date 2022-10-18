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Son dakika haberi: İzmir ve Aydın'da da hissedilen deprem korkuttu! 4.1 büyüklüğünde…

18.10.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelen habere göre AFAD, Ege Denizi'nde 4,1 ve 4 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İzmir ve Aydın çevrelerinde de hissedildi.

Son dakika haberi: İzmir ve Aydın'da da hissedilen deprem korkuttu! 4.1 büyüklüğünde…

AFAD’dan yapılan son dakika açıklamasına göre Ege Denizi’nin Kuşadası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir ve Aydın'da da hissedilen depremden hemen 2 dakika sonra aynı bölgede 4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu.

Ege Denizi’nde peş peşe meydana gelen sarsıntılardan ilki saat 12:59'da merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3.4 büyüklüğünde olarak kaydedildi. Ardından aynı bölgedeki depremler saat 13:12'de 3.1 büyüklüğünde, 13:27'de ise 4.1 büyüklüğünde olarak devam etti. Depremler İzmir, Aydın ve çevre illerde hissedildi.

4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından aynı bölgede 4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. Peş peşe meydana gelen depremlerin ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaşadıkları korkuya ilişkin mesajlar paylaştı.

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Ege Denizi’nde gelen sarsıntılar sonrası can ve mal kaybının olup olmadığı ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.


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