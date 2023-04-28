SON DAKİKA DEPREM haberler: 28 Nisan 2023 az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika haberleri 28 Nisan 2023 Cuma günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden çok sayıda vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi günün ilk saatlerinden bu yana konuya ilişkin arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte 28 Nisan 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 28 NİSAN 2023 CUMA

2023.04.28 05:56:01 38.0152 38.3202 2.2 -.- 2.0 -.- AKSU-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.04.28 05:45:36 38.1600 37.9477 3.9 -.- 1.8 -.- POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.04.28 05:42:03 38.7917 36.8882 2.7 -.- 1.7 -.- KINDIRALIK-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.04.28 05:41:12 37.9902 36.3140 6.9 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.28 05:35:23 38.0685 36.7528 5.4 -.- 0.8 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.28 05:29:31 37.1067 28.4870 8.7 -.- 2.7 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2023.04.28 05:16:51 37.8653 36.1913 5.0 -.- 1.6 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.04.28 05:16:13 38.5073 39.2472 8.0 -.- 1.6 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel

2023.04.28 05:13:22 38.4798 37.5495 9.6 -.- 1.6 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.04.28 05:12:40 36.3642 36.1835 7.4 -.- 1.9 -.- TAHTAKOPRU-(HATAY) İlksel

2023.04.28 04:11:44 37.8775 36.2623 5.0 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.04.28 04:08:59 37.1045 28.4830 16.3 -.- 1.4 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2023.04.28 04:07:42 37.1393 28.4912 11.1 -.- 1.4 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2023.04.28 04:06:20 37.1080 28.4767 11.4 -.- 2.1 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2023.04.28 04:03:21 36.6800 36.2222 5.4 -.- 1.8 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.04.28 03:56:17 37.8885 36.1815 2.7 -.- 1.8 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.04.28 03:49:13 38.2388 38.6350 2.1 -.- 2.0 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.04.28 03:40:52 38.8032 40.7865 4.1 -.- 2.3 -.- YAGIZCA-GENC (BINGOL) İlksel

2023.04.28 03:33:38 38.2912 37.2005 5.0 -.- 2.4 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.28 03:29:47 37.9108 36.5613 2.5 -.- 2.5 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.28 03:14:32 37.9512 36.5560 4.9 -.- 2.1 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.28 02:44:18 37.3993 37.0378 6.4 -.- 1.3 -.- ABBASLAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.28 02:43:45 38.4970 39.2643 11.8 -.- 1.7 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.04.28 02:37:48 37.2532 35.5417 4.9 -.- 2.6 -.- YAGIZLAR-SARICAM (ADANA) İlksel

2023.04.28 02:37:34 37.1115 28.4597 16.3 -.- 1.8 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2023.04.28 02:36:30 37.9222 36.3440 7.7 -.- 2.0 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.28 02:29:29 39.3938 26.2285 9.1 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.04.28 02:26:23 37.9535 37.7332 12.7 -.- 1.3 -.- ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.04.28 02:20:49 38.4033 37.1497 5.3 -.- 1.0 -.- OVACIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.28 02:15:43 37.8648 36.5658 8.3 -.- 1.8 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.28 02:10:24 37.1018 28.4568 13.0 -.- 1.1 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2023.04.28 02:07:33 36.4352 29.0552 25.3 -.- 1.3 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2023.04.28 02:06:30 37.9843 36.3197 5.4 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.28 02:03:51 37.2525 36.0462 5.0 -.- 2.3 -.- KARABACAK-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2023.04.28 01:47:59 37.7067 26.4460 7.6 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2023.04.28 01:35:04 36.6715 36.4827 11.5 -.- 2.2 -.- NARLIHOPUR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.04.28 01:33:26 37.8910 36.2255 5.0 -.- 2.0 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.04.28 01:29:21 38.2328 37.4287 5.0 -.- 1.6 -.- OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.28 01:25:25 37.1308 36.8965 8.4 -.- 1.9 -.- ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.04.28 01:23:11 37.4012 37.0905 5.3 -.- 1.4 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.28 01:21:21 37.1152 28.4870 11.2 -.- 1.8 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2023.04.28 01:18:25 40.7872 31.0435 9.8 -.- 1.8 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2023.04.28 01:16:00 37.1092 28.4842 12.4 -.- 2.0 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2023.04.28 01:03:34 37.3812 37.0872 5.3 -.- 3.0 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.28 01:02:08 38.2522 37.8513 10.2 -.- 1.7 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.04.28 01:00:37 38.1872 37.7315 11.4 -.- 1.6 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.28 00:58:28 38.5230 37.5820 9.3 -.- 1.6 -.- AKOVA-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.04.28 00:53:03 37.4003 36.7462 15.4 -.- 2.8 -.- YESILYORE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.28 00:25:58 37.1048 28.4782 5.2 -.- 1.9 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2023.04.28 00:20:15 36.4275 36.3048 10.7 -.- 2.8 -.- TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.04.28 00:11:21 37.4017 36.8778 18.8 -.- 1.4 -.- KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



